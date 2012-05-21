خرمشهر در حسرت شکوه و رونق/ خونین شهر در چنگال تبعات جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، صحنه های فتح غرور آفرین خونین شهر توسط رزمندگان اسلام و جشن و سرور رزمندگانی که خاکی بودن دلهایشان از لباسهایشان برای مردم معلوم بود در کنار ماندگارترین مسجد ایران یعنی مسجد جامع خرمشهر را کمتر کسی در ایران ندیده و همراه شدن آن صحنه های به یادماندنی با نوحه «ممد نبودی...» کویتی پور غرور و غیرت کمتر ایرانی به جوش نمی آورد.

آری در روز سوم خرداد ماه سال 1361 همه مردم ایران غرق در شور و نشاط شدند و امام خمینی با جمله «خرمشهر را خدا آزاد کرد» رنگ معنویت و ایمان به این واقعه تاریخی بخشید اما امروز وضع خرمشهر چنگی به دل نمی زد و اثری از آن هیبت و جلال در بزرگترین بندرگاه خاورمیانه در قبل از وقوع جنگ در شهر دیده نمی شود.



قدم زدن در شهر همه چیز را برای هر تازه واردی روشن می کند. خانه های خراب، زندگی های محقر، خرابیهای مانده از جنگ، ظاهری آشفته و خیابانهای پر از چاله در کنار جوانان بی شمار بیکار حس خوبی به مردم نمی دهد.



به اعتراف اغلب راهیان نور که ایام نوروز در شهرهای جنگی از جمله خرمشهر قدم می زنند، وضع شهر مناسبت نیست و تصور آنها از خرمشهر که همراه با پسوند «قهرمان» از آن یاد می شود با وضع کنونی این شهر و خرابی و محرومیتهای موجود در آن، زمین تا آسمان متفاوت است و این امر نشان می دهد برای بازسازی خونین شهر از خرابی های ارتش بعث کارهای اصولی صورت نگرفته است.



امروز خرمشهر محلی برای تلنبار شدن 20 ساله خواسته های مردمی صبور و ستم کشیده برای داشتن حداقل شرایط زندگی است ولی در کشور هر ساله تنها در روز سوم خرداد به یاد این شهر می افتیم ولی بازگو کردم محرومیتهای موجود در خرمشهر فراتر از یک روز رسیدگی است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار با تاکید بر اینکه بازسازی ‌کامل‌ خر‌‌مشهر، به ‌اقدام ویژه نیاز دارد، گفت: امروز با گذشت ۲۱ سال از بازگشت مردم و گذشت ۳۰ سال از آغاز جنگ، مردم خرمشهر هنوز با وجود همه دلسوزیها و مساعدتهای دولتمردان از مشکلات زیادی در رنج هستند.



مصطفی مطورزاده تصریح کرد: برای پاسخ به این سئوال باید به جایگاه و منزلت خرمشهر در اقتصاد ایران در شرایط قبل از جنگ و نقش مردم این شهر در دفاع مقدس اشاره کرد. در سال ۱۳۵۹ با وجود اینکه ملت و دولت ایران آمادگی دفاع در مقابل دشمن و شروع جنگ را نداشتند، جنگ از طرف استکبار جهانی و به ماموریت صدام حسین، به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.



وی افزود: برنامه و نقشه این جنگ آنقدر دقیق و حساب شده بود که برای شروع آن، خوزستان هدف اصلی گرفته شد چون ایران منهای خوزستان مانند بدن بدون ارتباط با مغز بود. بعد از اینکه خرمشهر به دست دشمن اشغال شد مردم این شهر ۱۰ سال دربه دری، مهاجرت و غربت را در بدترین شرایط سپری کردند.



مطورزاده ادامه داد: مردم خرمشهر بعد از بازگشت به شهر، از کمترین امکانات رفاهی چون آب، برق و... بی‌بهره بودند به طوری که بیمارستان آنها یک مدرسه بود و آب با تانکر میانشان توزیع می شد اما با توجه به تمامی کمبودها مردم به شهر بازگشتند تا ثابت کنند، اگر هزاران بار دیگر شهرشان اشغال و تخریب شود آنها برای‌ نشان دادن توانمندی و ایمانشان به شهرشان برمی‌گردند و آن را می سازند.



به گفته مطورزاده، به هر حال امروز با گذشت ۲۱ سال از بازگشت مردم و گذشت ۳۰ سال از آغاز جنگ هنوز زیرساختهای اقتصادی این شهر که مبتنی بر بندر، ‌خدمات بندری و تجاری بوده به شکل سال ۱۳۵۹ بازنگشته است.



وی تصریح کرد: به نظر می رسد نگاه به خرمشهر باید به صورت ویژه ای صورت گیرد، اگر ما خرمشهر را به صورت شهرهای عادی و همانند دیگر شهرهای ایران نگاه کنیم. ۱۰۰ سال دیگر هم اگر بگذرد وضعیت فعلی بر خرمشهر حاکم خواهد بود. بنابراین اگر می خواهیم خرمشهر از وضعیت فعلی به مرحله ای در خور شان و منزلت این مردم برسد باید تلاش بیشتری را از طرف مسئولان شاهد باشیم.



نماینده مردم خرمشره در مجلس هشتم گفت: سالانه بیش از یک میلیون زائر در تعطیلات نوروز به خرمشهر (راهیان نور و سایر زوار) وارد خرمشهر می شوند بنابراین به نظر می رسد دولت باید در اقدامی ویژه، ‌گروه مشخصی را تحت نظر یکی از معاونان رئیس جمهور یا وزرا تشکیل دهد تا به صورت ویژه به مسائل خرمشهر توجه کند.



وی یادآور شد: جمعیت کشور نسبت به سال ۵۹ تقریبا دو برابر رشد داشته اگر با این معیار و نرخ رشد جمعیت کشور به مردم خرمشهر نگاه کنیم باید بگویم با این نسبت فقط ۵۰ درصد مردم خرمشهر به شهرشان بازگشته اند که دلیل اصلی آن، نرخ بالای بیکاری، نبود امکانات رفاهی و مشکلاتی نظیر آموزش، بهداشت و... است.



مطورزاده بیان کرد: طبق برآوردهایی که شده برای تکمیل فاضلاب خرمشهر باید ۷۰ میلیارد تومان به نرخ امروز هزینه شود تا شبکه فاضلاب و تصفیه خانه آن تکمیل شود. در حال حاضر رقمی در حدود چهار میلیارد تومان در سال برای این پروژه در نظر گرفته می شود که اگر عدد ۷۰ میلیارد تومان را تقسیم بر پنج کنیم، ببینید چند سال طول می‌کشد تا تامین بودجه این پروژه صورت گیرد.



وی همچنین افزود: البته با توجه به نرخ تصاعدی قیمتها، قطعا سال به سال باید به این مبلغ نیز افزوده شود. ما برای اینکه مشکل فاضلاب خرمشهر را حل کنیم باید در حداکثر پنج سال این رقم را تامین کنیم. البته در بخش مصوبات دولت، برای آماده سازی زیر ساختهای شهر خرمشهر و آبادان مصوب شده که در پنج سال، ۱۵۰ میلیارد تومان به این دو شهر داده شود. البته اگر سالانه ۱۰ میلیارد تومان برای زیرساختهای شهری خرمشهر اختصاص داده شود در پنج سال خرمشهر وضعیت خوبی در این زمینه پیدا خواهد کرد.



وی تاکید کرد: صیانت این فرهنگ و اشاعه و انتقال آن به نسلهای بعد، ماموریتی فراتر از یک ارگان و نهاد می خواهد که خوشبختانه در نسل فعلی این میراث به خوبی حفظ شده، اما در آینده نیاز به کار دارد. وقتی جوانان مشتاق دانشجو و... با ولع و حرص خاصی برای بازدید از مشهد شهدا و میدان حماسه رزمندگان اینطور مشتاقانه در این شهر حاضر می شوند ماموریتی بر عهده مسئولان است که این فضا را مساعد کنند.



نماینده مردم خرمشهر در مجلس هشتم گفت: مهیا کردن فضا صرفا این نیست که اتوبوسی را تهیه و زائران را به این مکان هدایت کنیم بالاخره برای اسکان، استراحت و استفاده از امکانات بهداشتی باید شرایطی را فراهم کنیم که این فرهنگ حفظ شود. اگر ما توجه به این مسائل و حمل و نقل و راه آهن شهر داشته باشیم قطعا توجه به این شاخصها می تواند در حل و فصل اشتغال نیز نقش ارزنده ای داشته باشد. البته خوشبختانه رئیس جمهور نماینده ای را برای ساماندهی گردشگران نوروزی راهیان نور گذاشته اند اما چون مقطعی با این قضیه برخورد می‌شود. جواب مناسب را نمی توانیم از بحث گردشگری بگیریم. باید قرارگاه ستاد و نهادی مشخص شود که مسئول این امر باشد.



وی یادآور شد: خرمشهر در ۴۰ روز مقاومت مردم که حماسه ای تاریخی را رقم زد شهره جهان شد و فتح این شهر در سوم خرداد این پیام را به دوستداران انقلاب در سراسر دنیا داد که انقلاب قدرتمند است و می تواند از حریم کشور دفاع کند و این پیام را به دشمنان انقلاب داد که این ملت به تنهایی می تواند حقوق خود را به دور از توسل به نهادهایی مثل سازمان ملل و شورای امنیت که بازیچه دست‌استکبار هستند استفاد کند.



وی ادامه داد: بنابراین اتفاقاتی که در خرمشهر در طول جنگ افتاد ایجاب می کند که ما برای نام مقدس خرمشهر کاری کنیم که متناسب با این حماسه باشد. بزرگداشت خرمشهر این است که شهری را که به لحاظ اقتصادی، تجاری، صنعتی و فرهنگی جایگاهی داشت، مجددا احیا کنیم.

مطورزاده بیان کرد: مسئولان باید دریابند که خرمشهر یک شهر عادی نیست و یک شهر ویژه است. خرمشهر متعلق به جمعیت ۲۰۰ هزار نفری این شهر نیست بلکه این شهر متعلق به همه ملت ایران است و هر چه حماسه و افتخار در طول انقلاب وجود داشته خلاصه و تابلویش در خرمشهر نمایان است.



نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بازسازی کامل شهر غیرت و همت ملی می خواهد، اگر هر وزارتخانه ای در چارچوب مسئولیت و ماموریتی که دارد گامی را برای خرمشهر‌ بردارد قطعا به ژاپنیها خواهیم گفت که شما تنها مردم دنیا نیستید که ناکازاکی و هیروشیما را بعد از تخریبش ساختید بلکه ما ایرانیها هم هستیم که خرمشهر را به عنوان نماد مظلومیت و اقتدار کشور بازسازی کرده ایم.



نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وضعیت شهری مناطق جنگ زده هنوز به جایگاه سابق خود بازنگشته و با گذشت 20 سال از پایان جنگ هنوز 30 درصد شهر خرمشهر را ساختمانهای مخروبه یا زمینهای متروکه ناشی از جنگ تشکیل می دهد. در آبادان و سایر مناطق جنگی نیز وضعیت اینچنین است و رغبتی برای مردم نمی ماند که به شهر خود بازگردند.



وی با اشاره به اینکه مسائل پیش گفته به علاوه بسیاری از معضلات مثل گرد و غبار، عدم وجود فرصتهای شغلی و نبود آب شرب مطلوب و با کیفیت باعث شده ساکنان اصلی مناطق جنگی به شهرهای خود بازنگردند، گفت: بسیاری از این افراد بسیار علاقه مند به بازگشت هستند و می خواهند این فاصله و دوری چندین ساله تا شهر و کاشانه اصلی خود تمام شود ولی مشکلات سدی بزرگ در برابر دور هم جمع شدن خانواده های قدیمی در محله های خود است.



نماینده مردم خرمشهر اظهار داشت: شهرهای آبادان و خرمشهر و در کل استان خوزستان در طول جنگ در خط مقدم دفاع از خاک و وطن قرار گرفتند و برخلاف سایر شهرهای ایران که در این زمان به برکت پیروزی انقلاب اسلامی راه پیشرفت و توسعه را به سرعت طی می کردند صدمات فراوانی متحمل شدند بنابراین اکنون روا نیست که این شهر با زخم های ناشی از جنگ پس از 20 سال به حال خود رها شوند چرا که مردم این مناطق اکنون انتظار دارند دولت ها برای حل مشکلاتشان قدم های محکم تری بردارند و این انتظار، خواسته بیهوده ای نیست چرا که حق این مردم نجیب و رنج دیده بیش از این است.



وی تاکید کرد: مردمی که اکنون در شهرهای جنگی ساکن هستند مردمی هستند که 10 سال به خاطر جنگ بی خانمانی کشیده اند و اکنون حق دارند که دولت برای آنها بیش از سایر شهرهای ایران اعتبار اختصاص دهد و برای عمران و آبادی این مناطق همت کند.