پلنگ زخمی شاهرود زنده به گرمسار نرسید/ رد ادعای مسئولان محیط زیست

مجید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ادعای مسئولان محیط زیست استان سمنان درباره تلف شدن پلنگ زخمی در حین عمل جراحی در دانشگاه آزاد گرمسار نادرست است، تصریح کرد: پلنگ زخمی حین انتقال به گرمسار تلف شده نه در حین عمل جراحی.

وی افزود: مسئولان حفاظت محیط زیست استان سمنان مدعی شده بودند که پلنگ زخمی در گرمسار تلف شده است اما این خبر خلاف واقع بوده و تکذیب می شود و پلنگ زخمی حین انتقال به گرمسار و قبل از رسیدن به دانشکده تلف شده است.

نصیری ادامه داد: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان بعد از بیانیه این دانشگاه مبنی بر تلف نشدن پلنگ زخمی در گرمسار، تغییر موضع داده و گفته منظورم از تلف شدن، در حین درمان در دانشکده دامپزشکی گرمسار نبوده بلکه هنگام درمان در حین انتقال بوده است.

این تغییر موضع در حالی است که بعد از ظهر روز شنبه، حمید ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگویی با خبرنگار مهر، گفته بود این پلنگ هنگام عمل جراحی در دانشگاه آزاد گرمسار، تلف شده است و نه در راه انتقال.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز در گفتگو با رسانه های دیگر گفته بود این پلنگ پس از زخمی شدن برای درمان به دانشکده دامپزشکی گرمسار منتقل و تحت درمان قرار گرفت اما به رغم تلاشهای کادر درمانی، این پلنگ در حین درمان تلف شده است.

به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد گرمسار و اعلام نظر مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، این پلنگ روز جمعه گذشته در اطراف مجن دو نفر را مورد حمله قرار داده بود که توسط ماموران محیط زیست با شلیک گلوله بیهوشی مجروح و تحت کنترل ماموران در آمد و پس از شکار، متوجه زخمی بودن و شکستگی در یک پای آن شدند.

اما ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در گفتگویی دیگر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پلنگ زخمی باید مسافت طولانی را برای مداوا از شرق استان به غرب استان بپیماید و چرا مرکز مداوایی حداقل در مرکز استان وجود ندارد، گفت: ما بر آن شدیم که پلنگ زخمی را به جایی تخصصی برای مداوا بفرستیم و دانشکده دامپزشکی گرمسار، تنها مرکز ما برای اینگونه درمان ها است.

ظهرابی با لبخند خطاب به خبرنگار مهر، افزود: تو خودت اگر مریض شوی قطعا برای مداوای بهتر به تهران می روی.

این صحبت های ظهرابی و تکذیبیه اخیر دانشگاه آزاد گرمسار شاید دلیل محکمی باشد بر اینکه مسافت طولانی برای انتقال این حیوان، صبر پلنگ زبان بسته را لبریز کرده و این حیوان دیگر نتوانسته طاقت درد را داشته باشد و در حین انتقال تلف شده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه محیط بانان برای انتقال پلنگ به گرمسار از حداقل امکانات که همان قفس است برخوردار نبوده اند و این گربه سان به وسیله پتو و طناب مهار و انتقال یافته است.

اما نکته قابل تامل دیگر اینکه آیا صرفا شکستگی پا، دلیل قانع کننده ای برای مرگ این پلنگ بوده است که مسئول سازمان محیط زیست استان سمنان در گفتگو با رسانه ای محلی، از آن بعنوان مهمترین دلیل تلف شدن پلنگ نام برده و در جایی دیگر خونریزی داخلی را احتمال نامعلوم دیگر دانسته است!

به راستی استان سمنان که دارای جاذبه های غنی جانوری در زیستگاه های خود است، نباید متخصصی داشته باشد که بتواند دلیل اصلی مجروحیت حیوان را به درستی تشخیص بدهد و آیا نمی شود با ساخت مرکز مجهزی برای معالجه حیوانات، در مجاورت زیستگاه های جانوری، خصوصا در منطقه ای مانند شهرستان شاهرود با وجود ذخایر غنی محیط زیست و حیاط وحش به ویژه "یوزپلنگ آسیایی" دیگر شاهد مرگ این گونه حیوان های نادر و در معرض انقراض نباشیم.

تا به حال مسئولان به فکر افتاده اند که اگر این اتفاق به جای این پلنگ، برای دیگر گربه سان نادر و در حال انقراض "یوزپلنگ آسیایی" می افتاد، چگونه می توانستند جوابگوی افکار عمومی باشند.

نکته قابل تامل اینجاست که در استانی به پهناوری استان سمنان و پراکندگی فراوان فقط باید یک اسلحه بیهوشی آن هم در مرکز استان باشد، تا در مواقع ضروری اسلحه مذکور به همراه تشریفات لازمه با ساعت ها تاخیر به محل مورد نظر برسد.

این پلنگ صبح روز جمعه وارد منطقه مجن در 35 کیلومتری شاهرود شده بود و پس از مجروح کردن دو نفر از اهالی منطقه، شامگاه جمعه با شلیک گلوله بیهوشی ماموران سازمان حفاظت از محیط زیست به دام افتاده و بعد از گذشت تنها چند ساعت تلف شد.

استان سمنان به دلیل داشتن تنوع شرایط توپوگرافی، اقلیمی و پوشش گیاهی در نقاط مختلف، زیستگاه‌های متنوعی برای حیات وحش در این استان وجود دارد و این امر باعث شده است که این استان از لحاظ تنوع جانوری و پوشش گیاهی در سطح کشور بی نظیر و حائز اهمیت باشد.

به گزارش مهر: استان سمنان با وجود 6 منطقه تحت مدیریت شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده توران، پارک ملی کویر مرکزی، پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و منطقه حفاظت شده پرور که مناطق توران و کویر مرکزی از ذخیره گاه های زیست کره کشور نیز می‌باشد و با احتساب مناطق شکار ممنوع استان شامل مناطق شکار ممنوع خنار، سفیدکوه آرسک، طالو شیربند و تپال، بیش از 23 درصد مساحت استان، تحت حفاظت و مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان قرار دارد.