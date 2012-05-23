توسعه اقتصادی نیازمند تولید/ مدیریت کارآمد در توسعه اقتصادی اثراگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در جمع سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان اظهار داشت: تحول در بخش اقتصادی کشور به ویژه استان کردستان نیازمند تولید نیازهای اساسی بازار و مردم است.

وی افزود: تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید نگاه خود را تغییر داده و در تولیدات خود با دید علمی نگاه کنند و با توجه به نیازهای امروز محصولات خود را تولید کرده و تنها به دنبال سود و درآمد نباشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: تولیدکنندگان بخش صنعتی استان باید افزایش کمیت و ارتقای کیفیت محصولات را در دستور کار خود قرار دهند چرا که توسعه بخش اقتصادی استان در گروه افزایش تولیدات و کیفیت بخشی آنها است.

مدیران صنعتی باید دارای تخصص باشند

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت درست واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: مدیریت کارآمد در توسعه بخش اقتصادی استان کردستان می تواند نقش مهم و ارزشمندی داشته باشد.

وی با اشاره به این نکته که پیشرفت علمی در تولید و صنعت نیازمند پیشرفت علم بشریت است، افزود: مدیران عرصه تولید و صنعت باید در فعالیت خود دارای تخصص باشند تا بتوانند نیازهای اساسی را شناسایی و در تولید آنها گام بردارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بر آموزش و اطلاع رسانی مدیران واحدهای تولیدی از فناوری های جدید تاکید کرد و اظهار داشت: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید پیش از ورود به چرخه اقتصادی با مشکلات و معضلات پیش روی آن در زمینه های صنعتی و راهکارهای مقابله با آنها آشنا شوند تا بتوانند با مدیریت راهبردی مشکلات را از پیش رو بردارند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ادامه داد: کسانی که سیاست گذاری می کنند و مدیریت های کلان کشوری را در دست دارند نیز باید به موقع از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.

سال تولید ملی نباید در حد یک شعار باشد

وی یادآور شد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنها یک شعار نیست بلکه باید دولتمردان نظام با کشف استعدادها و شناسایی پتانسیل و ظرفیت های هر منطقه زمینه های پیشرفت و توسعه اقتصادی آن منطقه را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پایان یکی از بزرگترین سرمایه های هر ملتی را سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: استان کردستان از نظر سرمایه انسانی، نیروهای مستعد، کارآمد و توانمندی را در اختیار دارد که هر کدام با به بهره گیری صحیح در تخصص خود می توانند گام بزرگ و موثری در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بردارند.

نشست سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان ارشد استان کردستان به منظور بررسی راهکارهای رفع موانع و مشکلات فرا روی سرمایه گذاری و تولید در کردستان برگزار شد.