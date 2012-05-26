به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست باشگاه تجسمی تهران، کتاب هنر نوگرای ایران؛ برگزیده نهمین جشنواره رشد، به قلم توکا ملکی با حضور ابراهیم حقیقی، محمدعلی بنی‌اسدی، دکتر محمد حجوانی دوشنبه 8 خرداد ساعت 18 در فرهنگ سرای ارسباران نقد و بررسی می‌شود.



توکا ملکی کارشناس ارشد پژوهش هنر نوشتن را در دهه 70 و با فعالیت مطبوعاتی در روزنامه‌ها و مجلات هنری آغاز کرد.



از تالیفات این نویسنده می توان نور در هنر درباره عناصر بصری در هنر، از سیر تا پیاز دانشنامه هنر برای کودکان، جنبش هنر نوگرای ایران و هنر نوگرای ایران آخرین اثر وی اشاره کرد.



ملکی در این کتاب به هنرهای تجسمی یعنی نقاشی، مجسمه سازی، گرافیک، عکاسی و ... پرداخته و در دو فصل به هنر نوگرای ایران از آغاز تا دوران قاجار که نخستین زمینه های آشنایی ایرانیان با پدیده مدرنیسم و هنر مدرن و معرفی برخی هنرمندان از جمله پرویز تناولی در حوزه مجسمه سازی، مرتضی ممیز در گرافیک، پرویز کلانتری در تصویرسازی کتاب های کودک ونوجوان، آیدین آغداشلو و عباس کیارستمی در زمینه هنرهای جدید پرداخته است.