کرمی قراردادش را با تیم فولاد خوزستان تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، کرمی که فصل گذشته در پست هافبک دفاعی و مدافع میانی بازی‌های بسیاری را برای قرمزپوشان فولاد انجام داد، عصر امروز شنبه قراردادش با باشگاه فولاد را برای فصل آینده تمدید کرد.

این بازیکن فصل گذشته در 25 بازی لیگ برتر و 2 بازی جام حذفی با پیراهن فولاد به میدان رفت و برابر ملوان انزلی هم زننده تک گل پیروزی بخش تیمش بود.

مدافع - هافبک 30 ساله خوزستانی باشگاه فولاد، عصر شنبه در کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان حضور یافت و قرارداد خود را با این باشگاه ثبت کرد.

پیش از این عباس پورخسروانی از تیم شاهین بوشهر به عضویت فولاد خوزستان درآمده بود. این تیم در دوازدهمین دوره لیگ برتر با هدایت حسین فرکی به میدان خواهد رفت.