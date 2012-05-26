  1. ورزش
۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

کرمی قراردادش را با تیم فولاد خوزستان تمدید کرد

کرمی قراردادش را با تیم فولاد خوزستان تمدید کرد

مدافع - هافبک 30 ساله تیم فوتبال فولاد خوزستان قرارداد خود را با این باشگاه برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه فولاد خوزستان، کرمی که فصل گذشته در پست هافبک دفاعی و مدافع میانی بازی‌های بسیاری را برای قرمزپوشان فولاد انجام داد، عصر امروز شنبه قراردادش با باشگاه فولاد را برای فصل آینده تمدید کرد.

این بازیکن فصل گذشته در 25 بازی لیگ برتر و 2 بازی جام حذفی با پیراهن فولاد به میدان رفت و برابر ملوان انزلی هم زننده تک گل پیروزی بخش تیمش بود.

مدافع - هافبک 30 ساله خوزستانی باشگاه فولاد، عصر شنبه در کمیته نقل و انتقالات هیئت فوتبال استان خوزستان حضور یافت و قرارداد خود را با این باشگاه ثبت کرد.

پیش از این عباس پورخسروانی از تیم شاهین بوشهر به عضویت فولاد خوزستان درآمده بود. این تیم در دوازدهمین دوره لیگ برتر با هدایت حسین فرکی به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 1612550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها