پرهام موقری با ملوان تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ملوان بندرانزلی امروز با صدور اطلاعیهای از تمدید رسمی قرارداد پرهام موقری، هافبک این تیم، خبر داد.
بر اساس این گزارش، موقری که سابقه حضور در ردههای پایه باشگاه ملوان را دارد و محصول آکادمی این باشگاه محسوب میشود، با عقد قراردادی جدید به مدت دو فصل، همکاری خود را با قویسپید انزلی ادامه خواهد داد.
با این تمدید، هافبک خمامی ملوان در دو فصل آینده نیز در ترکیب این تیم حاضر خواهد بود تا در کنار سایر بازیکنان، نماینده استان گیلان را در رقابتهای لیگ برتر همراهی کند.
گفتنی است، تیم ملوان در هفته نخست لیگ برتر، فردا (شنبه بیست و چهارم مرداد) در یک دیدار خارج از خانه به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت.
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