دامادی روایت "رباعی" را به پایان رساند

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به کارگردانی محسن دامادی به تازگی به پایان رسیده‌است و به زودی وارد مرحله تدوین می‌شود. این فیلم تلویزونی که تهیه‌کنندگی آن را حبیب اسماعیلی برعهده دارد محصول شبکه یک سیما است.

"رباعی" درباره مردی به نام کمال طراوت مجری برنامه مشاعره تلویزیون است که پس از دریافت نامه از دختری به نام رباعی با مسائلی روبرو می‌شود. علیرضا خمسه، شهره سلطانی، شمسی فضل‌الهی، مرتضی اکبری و جمشید گرگین بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

محسن دامادی پیش از این فیلم‌های سینمایی"قبرستان غیرانتفاعی"، "خانواده ارنست" و "یک اشتباه کوچولو" را کارگردانی کرده است.