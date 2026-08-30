سکته گوش را جدی بگیرد؛ هشدار نسبت به کم شنوایی ناگهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اکرم رحمانی‌پور، با بیان اینکه کم‌شنوایی ناگهانی حالتی است که فرد به‌طور ناگهانی دچار کاهش شنوایی حسی‌عصبی می‌شود، اظهار داشت: این کاهش شنوایی ممکن است زمانی رخ دهد که فرد صبح از خواب بیدار می‌شود یا طی مدت کوتاهی، معمولاً کمتر از ۱۲ ساعت، ایجاد شود.

وی افزود: ممکن است علائم دیگری مانند احساس پری یا گرفتگی گوش و وزوز گوش نیز همراه این عارضه وجود داشته باشد و در برخی افراد، سرگیجه و عدم تعادل نیز مشاهده می‌شود. این عارضه در بیشتر موارد یک‌طرفه است و شدت کاهش شنوایی ممکن است نوسان داشته باشد.

رحمانی پور خاطرنشان کرد: علت این بیماری در بسیاری از موارد ناشناخته است؛ با این‌حال، برخی عوامل عفونی مانند سیفلیس، بیماری لایم، عفونت‌های ویروسی و مننژیت و همچنین برخی تومورها می‌توانند از علل احتمالی آن باشند. در مواردی نیز ممکن است کاهش شنوایی ناگهانی، نخستین تظاهر بیماری‌هایی مانند ام‌اس باشد.

وی با تأکید بر این نکته حیاتی که در صورت بروز ناگهانی کاهش شنوایی، بیمار باید در سریع‌ترین زمان ممکن به پزشک متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کند تا زمان طلایی درمان از دست نرود، درباره روش‌های درمانی توضیح داد: درمان با توجه به علت زمینه‌ای متفاوت است. در موارد کاهش شنوایی ناگهانی با علت نامشخص، یکی از درمان‌های اصلی استفاده از کورتیکواستروئیدها (کورتون) است. در برخی شرایط و با تشخیص پزشک، ممکن است داروهای ضدویروس نیز مورد استفاده قرار گیرند.

رحمانی‌پور افزود: در بیمارانی که سابقه بیماری‌هایی مانند فشار خون بالا، دیابت یا گلوکوم (آب سیاه) دارند و مصرف کورتون خوراکی برای‌شان مناسب نیست، ممکن است تزریق کورتون داخل گوش و در پرده گوش (تزریق داخل‌تیمپانیک) در نظر گرفته شود.

این متخصص گوش، حلق و بینی در پایان با اشاره به اینکه بیشترین میزان بهبودی معمولاً در دو هفته نخست پس از شروع علائم اتفاق می‌افتد، بر اهمیت تشخیص و شروع درمان سریع تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با علائم کم‌شنوایی ناگهانی، بدون فوت وقت به مراکز تخصصی گوش، حلق و بینی مراجعه کنند.