آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در حاشیه بازدید از برپایی جشن «امت احمد» در محله دولتآباد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، میلاد باسعادت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و سالروز میلاد امام جعفر صادق(ع) را به مردم استان کرمانشاه تبریک گفت.
وی اظهار کرد: سالروز میلاد مسعود پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و همچنین میلاد مسعود امام جعفر صادق(ع) را به مردم شریف استان کرمانشاه و بهویژه مردم شهیدپرور شهر کرمانشاه تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با قدردانی از برگزارکنندگان جشن «امت احمد» افزود: لازم است از همه دوستان و عزیزانی که در برگزاری این جشن نقش داشتند، بهویژه حجتالاسلام والمسلمین میرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و همکاران ایشان، همچنین محمد مبین، فرماندار شهرستان کرمانشاه و شهردار کرمانشاه و مجموعههای مختلفی که در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کنم.
وی با اشاره به برگزاری این جشن در محله دولتآباد گفت: برگزاری جشن «امت احمد» در این منطقه اهمیت ویژهای دارد، چرا که معمولاً بخش قابل توجهی از جشنها و برنامههای مناسبتی در مرکز شهر برگزار میشود، اما اینکه مجموعههای مختلف دست به دست هم دادهاند و با همت و همکاری، این برنامه را در این نقطه از شهر برگزار کردهاند، اقدامی ارزشمند است.
آیتالله غفوری تصریح کرد: این جشن با محوریت وحدت میان همه پیروان مذاهب برگزار شده و انتخاب محله دولتآباد برای برگزاری آن، یک خلاقیت، ابتکار و نوآوری قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: دستاندرکاران این برنامه تلاش کردهاند شور، نشاط و فضای معنوی جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) را به میان مردم این منطقه بیاورند و خوشبختانه امروز شاهد برگزاری باشکوه این جشن هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم گفت: آنچه امروز در این جشن شاهد هستیم، حضور همه اقشار جامعه است؛ از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان، بزرگسالان و اقشار مختلف مردم، همچنین برادران و خواهران که در این برنامه حضور پیدا کردهاند.
وی افزود: این حضور گسترده نشان میدهد بدنه جامعه و مردم در این جشن حضور دارند، درگیر برنامه هستند و به آن توجه دارند و همین موضوع بر ارزش و اهمیت چنین برنامهای میافزاید.
آیتالله غفوری خاطرنشان کرد: وقتی یک برنامه مذهبی و فرهنگی با حضور واقعی مردم و با مشارکت مجموعههای مردمی و دستگاههای مختلف برگزار میشود، میتواند آثار ارزشمندی در تقویت وحدت، همدلی و نشاط اجتماعی داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به وحدت در ایام میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: نامگذاری این جشن با عنوان «امت احمد» و حضور پیروان مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، جلوهای زیبا از وحدت و انسجام مردم استان کرمانشاه است و باید چنین برنامههایی مورد حمایت قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان ضمن تقدیر مجدد از دستاندرکاران این برنامه گفت: این اقدام حقیقتاً قابل تقدیر و تحسین است و بنده نیز به سهم خودم از همه عزیزانی که برای برگزاری این جشن تلاش کردند، تشکر میکنم و امیدوارم خداوند متعال این تلاشها را به بهترین وجه قبول کند و مشمول عنایت وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) قرار دهد.
کرمانشاه- نماینده ولیفقیه در کرمانشاه برگزاری جشن «امت احمد» در دولتآباد را خلاقیتی ارزشمند دانست که شور و نشاط وحدت را میان اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است.
آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در حاشیه بازدید از برپایی جشن «امت احمد» در محله دولتآباد کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، میلاد باسعادت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و سالروز میلاد امام جعفر صادق(ع) را به مردم استان کرمانشاه تبریک گفت.
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