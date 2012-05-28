دستگیری سارق آهن آلات/ دستگیری سارق 9 باب منزل

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی آگاهی استان قم در پی دریافت شکایتی مبنی بر سرقت آهن آلات از قلعه دامداری، تحقیقات خود را در جهت شناسایی سارق و کشف اموال مسروقه آغاز کردند.



کارآگاهان به فردی 30 ساله تبعه خارجی مظنون شدند که ضمن دستگیری به تحقیقات از وی پرداختند.



متهم در تحقیقات تکمیلی، چاره ای جز اعتراف ندید و به سرقت آهن آلات از قلعه موصوف و چند فقره سرقت دیگر از مکان های مختلف اعتراف کرد.



کیف قاپان روانه زندان شدند



ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم حین گشتزنی در سطح شهر، مشاهده کردند راکب و سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت، کیف دستی خانمی را قاپیده و متواری شدند.



ماموران بلافاصله به تعقیب و گریز متهمان پرداخته که نامبردگان ضمن پرتاپ کردن کیف دستی، در خلاف جهت خیابان به فرار ادامه دادند ولی در نهایت موتورسیکلت آن‌ها متوقف و هر متهم که تبعه خارجی بودند دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



دستگیری سارق 9 باب منزل



در پی وقوع سرقت‌های متعدد و مشابه منازل، کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را جهت شناسایی عوامل این سرقت‌ها آغاز کردند که در این رابطه یک نفر سارق سابقه دار به عنوان مظنون تحت نظر قرار گرفت.



کارآگاهان پس از تعقیب و مراقبت و تحقیقات تکمیلی و حصول اطمینان از ارتکاب سرقت‌ها توسط متهم موصوف، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.



با انتقال متهم به پلیس آگاهی و ارائه شواهد و مستندات، متهم به خرید و فروش اموال مسروقه را نیز شناسایی و دستگیر کردند.



بیان ابعاد مختلف جنگ 33 روزه برای کارکنان یگان ویژه پاسداران





کارکنان یگان ویژه پاسداران استان قم، جهت آشنایی با ابعاد مختلف جنگ 33 روزه و شجاعت رزمندگان اسلام و حزب الله در مواجهه با حملات ارتش منحوص رژیم غاصب صهیونیستی، به نمایشگاه قیام مقاومت اعزام شدند.



یکی از رزمندگان حزب الله لبنان در این نمایشگاه با نمایش تصاویر، فیلم‌ها، مستندات و غنائم به دست آمده از ارتش رژیم اشغالگر قدس، نحوه عملکرد حزب الله لبنان در مواجهه با دشمن غاصب صهیونیستی را به نمایش گذاشت.



دیدار فرمانده انتظامی استان قم با مردم در سامانه 197



در راستای پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاهها و رسیدگی به مشکلات مردمی، فرمانده انتظامی استان قم با حضور در سامانه 197 به مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی کرد.



در این جلسه که صبح امروز در محل دفتر نظارت همگانی 197 برگزار شد، روسای بازرسی، پلیس راهنمایی و رانندگی،‌ پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاون وظیفه عمومی استان نیز حضور داشتند و به مشکلات 92 نفر از شهروندان رسیدگی شد.