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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

آیت‌الله محمودی:

پیروزی انقلاب اسلامی ثمره خون شهدای گلگون کفن ۱۵ خرداد بود

پیروزی انقلاب اسلامی ثمره خون شهدای گلگون کفن ۱۵ خرداد بود

ورامین – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: پیروزی انقلاب اسلامی، ثمره خون شهدای گلگون کفن ۱۵ خرداد سال 1342 بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح سه شنبه در پیامی به ششمین همایش ملی گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد ورامین آورده است: دشمنان با تمام وجود با ارزش های انقلابی ۱۵ خرداد مبارزه خواهند کرد.

متن کامل پیام به این شرح است:

با سلام به پیشگاه با عظمت حضرت ولیعصر(عج) و با درود به ارواح طیبه امام عظیم الشأن و شهدای انقلاب اسلامی خاصه شهیدان مظلوم و گمنام ۱۵خرداد سال ۴۲، تقارن خردادماه با ایام نورانی ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت مولود کعبه، اول الاوصیا و ابوالائمه علی بن ابیطالب(ع) بر معنویت این ایام افزوده است.

۱۵خرداد یاد آور حماسه عظیم دلاور مردانی است که با عزت و عظمت، بصیرت و اقتدار به مرجعیت و ولایت لبیک گفته و در برابر مزدوران استکبار جهانی ایستاده اند.

قلم و بیان از ترسیم حرکت 15 خرداد عاجز است

حرکت بزرگی که قلم و بیان را از ترسیم حقیقت آن عاجز کرده و تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زده است. حضرت امام(ره) ۱۵خرداد را مبدا نهضت اسلامی ملت ایران معرفی کردند.

آری در ۱۵خرداد مردم مؤمن و انقلابی ورامین، پیشوا، محمد آباد عربها و سایر بخش ها و روستاهای منطقه به محض اطلاع از دستگیری امام کفن پوش با پای پیاده به سوی تهران حرکت کردند و با فریادهای کوبنده و خروش انقلابی خویش از اسلام و مرجعیت دفاع کردند.

اگر چه آن روز مزدوران رژیم منحوس پهلوی به خیال خام خود این حرکت الهی را سرکوب کردند ولی گذر تاریخ نشان داد آن خون های مطهر و آن شهادت های مظلومانه ثمر خواهد داد. خون شهدای گلگون کفن ۱۵خرداد پیروزی انقلاب اسلامی را در بهمن ۵۷ رقم زد، و امروز نیز همان روحیه شهادت طلبی و حق خواهی و استکبار ستیزی است که در کشورهای اسلامی به چشم می خورد و خواب راحت را از چشم مستکبران ربوده است.

رسالت عظیم پاسداری از خون شهدا وظیفه امروز ماست

امروز مائیم و رسالت عظیم پاسداری از این خون های مطهر و دفاع از آرمان های این شهدا، بدیهی است که دشمنان اسلام و انقلاب با تمام وجود با راه و مسیر امام و ارزش های اسلامی و انقلابی ۱۵خرداد مبارزه خواهند کرد. ولی بیداری و هوشیاری ملت رشید ایران و جوانان فهیم این مرز و بوم با هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی این توطئه ها را خنثی خواهد کرد و این راه مقدس را استمرار خواهد بخشید.

همه ما منتظر آن روز موعود هستیم. آن روزی که صاحب و مولای ما بیاید و حکومت قسط و عدل را بر این کره خاکی حاکم فرماید. امید است این انقلاب اسلامی به آن حکومت خدایی پیوسته و به آرمان های الهی اولیای الهی جامه عمل پوشانده شود.

اکنون که برای بار دیگر همایش ۱۵خرداد به همت دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور و سایر مسئولان برگزار شده ضمن تقدیر از این تلاش و اقدام ارزشمند الهی و انقلابی برای همگان از پیشگاه خداوند متعال توفیق روز افزون را مسئلت می کنم.

کد مطلب 1614837

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