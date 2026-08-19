جدیدترین آمار شهدای حملات تل آویو به لبنان؛ انفجارهای شدید در زوطرشرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان امروز چهارشنبه مجموع شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از تاریخ دوم مار (۱۱ اسفند) تا ۱۹ آگوست را ۴ هزار و ۳۴۸ نفر و ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر اعلام کرد.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی سلسله انفجارهای شدیدی در منطقه جبانه در زوطر شرقی در جنوب لبنان انجام داد.

همچنین منابع لبنانی از دو انفجار جدیدی خبر دادند که نظامیان اشغالگر در شهرک های طلوسه و حولات در مرجعیون در جنوب لبنان انجام دادند.

منابع لبنانی از شهادت یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر بر اثر جسم ناشناس در شهرک میفدون در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه بیروت خبر دادند.