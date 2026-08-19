میدان ورودی شهرکهنه ۷۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور افزایش تورم و رشد قیمت‌ها اجرای پروژه‌های عمرانی را با دشواری‌هایی مواجه کرده اما تلاش کرده‌ایم پروژه‌های اولویت‌دار شهرکهنه متوقف نشود.

شهردار شهر کهنه با اشاره به اجرای پروژه میدان ورودی شهرکهنه افزود: این پروژه یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم بود که با همراهی شورای اسلامی شهر وارد مرحله اجرایی شد و برای اجرای آن در مسیر حدود یک کیلومتری، نزدیک به ۱۲ هزار مترمربع تعریض انجام شده و یک مسیر موازی با جاده اصلی نیز به عنوان مسیر جایگزین ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این شهر در مسیر تردد مسافران و زائران قرار دارد، گفت: سالانه حدود ۳۰ میلیون تردد در این محور انجام می‌شود و تکمیل میدان ورودی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت اقتصادی و تجاری این مسیر را فراهم کند.

مهدیان یکی از عوامل طولانی شدن اجرای پروژه را جابه‌جایی تأسیسات عنوان کرد و افزود: شبکه آب، خط انتقال گاز، فیبر نوری و خطوط برق فشار قوی در محدوده پروژه قرار داشتند که جابه‌جایی آنها حدود دو تا سه ماه زمان برد.

شهردار شهر کهنه تصریح کرد: آخرین تیرهای برق نیز هفته گذشته جابه‌جا شد و با رفع حریم، عملیات اجرایی سرعت بیشتری گرفته است، اکنون خرید جدول و سایر اقدامات در حال انجام است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پروژه پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به منابع مالی پروژه گفت: تاکنون هزینه‌های پروژه عمدتاً از منابع داخلی شهرداری تأمین شده و حدود پنج تا شش میلیارد تومان برای اجرای پروژه و جابه‌جایی تأسیسات هزینه شده است.

مهدیان ادامه داد: قرارداد آسفالت معابر شهرکهنه نیز به مساحت حدود ۲۵ هزار مترمربع منعقد شده که حدود ۱۵ هزار مترمربع آن در محدوده جاده و میدان ورودی و ۱۰ هزار مترمربع در سطح شهر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به احداث نیروگاه خورشیدی در شهرکهنه اظهار کرد: با همکاری کمیته امداد یک هکتار از اراضی عمومی شهر برای احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص یافت و این نیروگاه با ظرفیت حدود ۵۰۰ کیلووات برای ۱۰۰ مددجوی کمیته امداد ایجاد شده است.

مهدیان افزود: عملیات اجرایی نیروگاه به حدود ۹۵ درصد رسیده و اقدامات نهایی برای اتصال آن به شبکه برق در حال انجام است و امیدواریم طی ماه آینده افتتاح شود.

شهردار شهر کهنه همچنین از بازنگری طرح هادی و الحاق ۸۰ هکتار زمین به محدوده شهر خبر داد و گفت: دفترچه طرح بازنگری‌شده هفته گذشته تحویل شهرداری شده و این اراضی می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه شهر، تأمین مسکن و استفاده دستگاه‌های اجرایی و مردم باشد.

۳۰ درصد شبکه آب شهر نوسازی شده است

وی درباره وضعیت شبکه آب شهرکهنه اظهار کرد: بخشی از شبکه آب شهر بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و بخش دیگری نیز مربوط به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب است و در حال حاضر با فرسودگی جدی مواجه است.

مهدیان افزود: شهرداری آمادگی دارد در صورت تأمین لوله‌های اصلی از سوی شرکت آب و فاضلاب، عملیات نوسازی شبکه را با استفاده از ظرفیت خود انجام دهد و تاکنون حدود سه کیلومتر از شبکه اصلی با همکاری آب و فاضلاب تأمین و توسط شهرداری اجرا شده و شبکه‌های فرعی نیز با مشارکت مشترکان نوسازی شده است.

شهردار شهر کهنه ادامه داد: برآورد ما این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شبکه آب شهر نوسازی شده و بخش قابل توجهی همچنان نیازمند اصلاح است، علاوه بر فرسودگی لوله‌ها، مشکلات مربوط به شیب‌بندی و نبود دریچه‌های کنترلی مناسب نیز باید در روند بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری خبر داد و گفت: تأمین یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی، خودروی خدماتی، ماشین حمل زباله مکانیزه و تجهیزات عمرانی در دستور کار قرار دارد و بخشی از اعتبارات خرید ماشین‌آلات تأمین شده است.

مهدیان خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری این است که با وجود محدودیت‌های اعتباری، پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شهر را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی پیش ببرد.