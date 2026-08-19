ترغیب سفارت ایران در تونس برای سفر درمانی شهروندان خارجی به کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت کشورمان در تونس با انتشار پستی در صفحه کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با معرفی رتبه های برتر کشورمان در زمینه های مختلف پزشکی و درمانی در سطح جهان و پیشرفت های بدست آمده در حوزه سلامت و بهداشت، بیماران خارجی را برای سفر درمانی به ایران، ترغیب کرد.

در این پست به پوشش صد درصدی واکسیناسیون در کشور، رتبه اول ایران در پیوند کلیه و کبد در منطقه و رتبه چهارم در سطح جهان، انجام بیش از ٨٠٠٠ مورد پیوند کبد در چهار دهه اخیر، انجام بیش از ٧٠٠٠ مورد پیوند کلیه در ۴ دهه اخیر، رتبه سوم جهان در درمان ناباروری، رتبه چهارم جهان ژنتیک پزشکی، قرار داشتن در بین ٥ کشور برتر جهان در حوزه سلول‌درمانی، قرار داشتن در بین ١٠ کشور برتر جهان در جراحی‌های پیچیده قلب و عروق، قرار داشتن در بین ٥ کشور برتر جهان در تولید داروهای نوترکیب اشاره شده است.

همچنین بر پیشرفت های کشورمان در زمینه بهبود کیفیت زندگی بویژه قرار داشتن کشورمان جزء سه کشور برتر جهان در سرعت کاهش مرگ‌ومیر مادران باردار، تولید ٩٥ درصد اقلام دارویی مورد نیاز کشور در داخل و افزایش امید به زندگی به نزدیک ۸۰ سال و در نهایت خودکفایی کامل در تربیت نیروی متخصص پزشکی تاکید شده است.