فناوری باید به حل مسائل واقعی مازندران کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی عصر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال استان، بر ضرورت تعریف مأموریت‌های مشخص و حرکت از بحث‌های نظری به سمت اجرای طرح‌های کاربردی تأکید کرد.

تولایی اظهار کرد: کارگروه نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال باید محلی برای تصمیم‌گیری درباره مسیرهای عملیاتی استان باشد و نباید درگیر مباحث صرفاً کارشناسی و ارائه گزارش‌های متعدد شود.

وی با بیان اینکه فناوری و اقتصاد دیجیتال باید آثار ملموسی در زندگی مردم داشته باشد، افزود: هدف از توسعه ابزارهای نوین، ایجاد آرامش و آسایش بیشتر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و تصمیم‌های این کارگروه باید در نهایت به نتایجی منجر شود که مردم بتوانند آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: لازم است چند هدف مشخص، محدود و قابل تحقق برای این کارگروه تعیین شود و به جای تمرکز بر شاخص‌ها و آمارهای کلی، مسائل واقعی استان در اولویت قرار گیرد.

تولایی با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مجموعه‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی گفت: این ظرفیت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا برای مسائل اولویت‌دار استان راهکارهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شود.

وی کشاورزی را یکی از حوزه‌های مهم برای ورود فناوری دانست و اظهار کرد: مازندران ظرفیت بالایی در بخش کشاورزی دارد، اما موضوعاتی مانند مصرف و بهره‌وری آب، افزایش ارزش افزوده محصولات، تکمیل زنجیره تولید و دسترسی به بازار همچنان نیازمند استفاده از راهکارهای نوآورانه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین به ظرفیت بندر امیرآباد اشاره کرد و افزود: موقعیت مازندران در مسیر تجارت شمال کشور می‌تواند با استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه‌هایی همچون لجستیک، زنجیره تأمین، انبارداری و حمل‌ونقل تقویت شود.

تولایی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید سهم جدی در توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد، گفت: این حوزه با تصمیم‌های صرفاً دولتی توسعه پیدا نمی‌کند و شرکت‌های فناور، دانشگاهیان، صاحبان ایده و فعالان اقتصادی باید در تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌ها نقش مشخص داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی باید در کمیته‌های مربوطه انجام شود و کارگروه اصلی باید نتیجه این بررسی‌ها را به اولویت‌های روشن، تصمیم‌های مشخص و پروژه‌های اجرایی تبدیل کند.

معاون استاندار مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت علمی استان و تأکید استاندار بر استفاده از توان دانشگاه‌ها و نخبگان گفت: مجموعه‌های علمی باید مسائل اصلی و راهکارهای عملیاتی را شناسایی کنند و مدیریت اجرایی استان نیز برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع اجرای طرح‌ها اقدام خواهد کرد.

تولایی در پایان تأکید کرد: معیار موفقیت کارگروه نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال، تعداد جلسات یا گزارش‌های ارائه‌شده نیست، بلکه میزان اثرگذاری تصمیمات آن در حل مسائل استان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.