طرح پزشک خانواده در استان همدان اجرا می شود/ شناسایی 99 محل سلامت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مجذوبی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی ستاد اجرایی برنامه استانی "پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهر" عنوان کرد: طرح پزشک خانواده در شهر، سال گذشته به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شد و برنامه عملیاتی آن از اواخر سال گذشته تدوین و برنامه استان همدان در اردیبهشت امسال در ستاد اجرایی کشور به تصویب رسید.
وی در خصوص طرح پزشک خانواده اضافه کرد: اجرای این برنامه توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و تمام بخشهای دولتی، دانشگاهی و غیردانشگاهی و بخش خصوصی موظف به اجرای آن هستند.
طرح پزشک خانواده 99 محله سلامت شناسایی شده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: برای طرح پزشک خانواده 99 محله سلامت شناسایی شده است که هر محله 10 هزار نفر جمعیت را زیر پوشش قرار میدهد.
وی اضافه کرد: در هر محله یک مرکز، مدیریت کار را انجام میدهد و سه یا چهار پایگاه بهداشت خانواده نیز دو هزار و 500 نفر را زیر پوشش قرار میدهند.
مجذوبی عنوان کرد: ثبت نام از خانوارها در طرح پزشک خانواده در شهر از 16 خردادماه در 40 مرکز و پایگاه بهداشتی و درمانی سراسر استان همدان آغاز میشود و تا یکم شهریورماه ادامه دارد.
وی در خصوص فواید طرح پزشک خانواده در شهر گفت: در این طرح بر روی افراد غربالگری بیماری صورت میگیرد و سلامت محیط زندگی در یک محله مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سلامت ساکنان در محله ها نیز نظام مند میشود
بنابر اظهارات معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این طرح مردم منتظر بیمار شدن نمیمانند بلکه مدام زیر نظر تیم سلامت طرح پزشک خانواده قرار میگیرند و سلامت ساکنان در محله ها نیز نظام مند میشوند.
وی با اشاره به سطحبندی طرح پزشک خانواده اظهار کرد: سطح یک طرح پزشک خانواده شامل پزشکان عمومی، ماما، تغذیه، روانشناسی و پزشک خانواده میشود و خدمات دارو، ویزیت و تزریقات رایگان است و در دو شیفت صبح و بعدازظهر خدمات ارائه میدهند.
مجذوبی با بیان اینکه در ایام تعطیل نیز خدمات پزشک خانواده ارائه میشود، افزود: برای روزهای تعطیل نیز اورژانس و یا مراکزی تعریف میشود تا شهروندان در هیچ ساعاتی از روز مشکلی برای دریافت خدمات پزشکی نداشته باشند.
طرح پزشک خانواده در مراقبت از مادران باردار تحول ایجاد می کند
وی یکی دیگر از فواید طرح پزشک خانواده را تحول در مراقبت از مادران باردار دانست و افزود: با توجه به اینکه در هر تیم پزشک خانواده پزشک ماما و پرستار دیده شده است برنامههای بهداشتی مادران باردار نیز متحول میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به سطح دو طرح پزشک خانواده عنوان کرد: چنانچه پس از مراجعه به خدمات سطح یک، بیمار از سوی پزشک خانواده خود به سطح دو ارجاع داده شود، شاهد خدمات و امتیازاتی خواهد شد و هزینه درمان رایگان میشود.
وی با بیان اینکه برای اجرای سطح یک طرح پزشک خانواده 186 پزشک مورد نیاز است، یادآور شد: سرپرستان خانوار که در 16 خرداد ماه به پزشک خانواده مراجعه میکنند باید کارت ملی و شناسنامه اعضای خانواده و کدپستی خود را به همراه داشته باشند.
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