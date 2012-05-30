به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور پذیرایی از زائران حرم مطهر امام(ره) 80 دستگاه چادر اسکان در بوستان های اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) از جمله مدرس و دانش واقع در ضلع غرب و شرق حرم برپاشده است.

وی به برپایی ایستگاه های فرهنگی در سطح نواحی هفتگانه و در مسیر زائران حرم مطهر امام(ره) اشاره کرد و افزود: فرهنگسرای "امید امام" با محوریت رویکردهای امام(ره) و ولایت مطلقه فقیه، امام و قانون مداری و اخلاق، امام و خانواده و تربیت دینی و ... در قالب غرفه های فرهنگی و نمایشی در ضلع جنوبی حرم امام(ره) همزمان با سالروز ارتحال امام خمینی(ره) برپاست و به مسافران و زائران خدمات ارائه می دهد.

تعبیه امکانات موردنیاز در ضلع جنوب غربی حرم مطهر امام(ره)

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به آماده سازی پهنه تحویلی این منطقه در ضلع جنوب غربی حرم مطهر امام(ره) گفت: اجرای نقاشی دیواری در ضلع جنوب حرم، مرمت و راه اندازی آبنما، مرمت و تعویض جداول فرسوده، بهسازی فضای سبز، لکه گیری و ترمیم آسفالت و نوار حفاری معابر، اجرای مواد پوشاننده دیوار حاشیه اتوبان خلیج فارس، نظافت و رفت و روب و آبپاشی روزانه پهنه از جمله اقدامات انجام شده در ضلع جنوب غربی حرم مطهر امام(ره) بوده است.

وی به استقرار دو دستگاه سرویس بهداشتی سیار هشت چشمه ای در پهنه تحویلی منطقه 20 اشاره کرد و ادامه داد: چندین دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و چند دستگاه کانکس از دیگر امکاناتی است که از 25 اردیبهشت ماه تا پایان مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در محل پهنه منطقه 20 مستقر شده است.

انجام 1300 مترمربع تبلیغات محیطی با مضامین یاد و خاطره امام(ره)

بابایی بیان کرد: بیش از 1300 مترمربع تبلیغات محیطی با مضامین یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) برای گرامیداشت سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی در معابر شهری داخل منطقه 20 و پهنه تحویلی این منطقه در حرم امام راحل(ره) نصب می شود.