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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۴

بازيرسوال بردن چرخش ناگهاني مواضع كاخ سفيد درقبال ايران ؛

تاگس اشپيگل : اروپا در مقابل بلوف هاي آمريكا در خصوص ايران ايستاده است

روزنامه آلماني تاگس اشپيگل در سرمقاله امروز خود با اشاره به سياست كشورهاي اروپايي در قبال برنامه هاي هسته اي ايران نوشت : آمريكا سعي دارد با برآورد اوضاع بگونه اي خود را در انجام گفتگوهاي ديپلماتيك در خصوص فعاليتهاي هسته اي با ايران داخل كند .

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه اولين جملات خود را به سفر اروپايي "‌جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در آغاز دومين دور از رياست جمهوري خود اختصاص داده و در اين زمينه نوشت : رئيس جمهوري آمريكا در حالي سفر اروپايي خود به كشورهاي متحد وغير متحد خود را در اولويت كاري خود در آغاز دومين دره رياست جمهوري قرارداد كه " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه جديد كابينه وي در سفري مقدماتي زمينه هاي لازم را براي ديدار و گفتگوهاي بوش مهيا و فراهم ساخته بود .

تاگس اشپيگل افزود : در همان روزها و حتي پيش از سفر بوش به اروپا اين جملات در محافل سياسي جهان مطرح مي شد كه " رايس به شدت مخالف ايران است . " ، " آمريكا به هيچ وجه در مذاكرات هسته اي اروپا با ايران شركت نمي كند . "

اين روزنامه در ادامه تصريح كرد : به تازگي آمريكا چرخش قابل توجهي در سياستهاي خود در برابر ايران ايجاد كرد و اعلام نمود كه از گفتگوهاي اروپا با ايران حمايت مي كند و در صورت لزوم در اين مذاكرات شركت خواهد كرد . اين در حالي بود كه وزارت امورخارجه ايران خاطر نشان ساخت كه نيازي به حضور آمريكا در گفتگوهاي ميان اين كشور و اروپا وجود ندارد .

به نوشته تاگس اشپيگل رئيس جمهوري آمريكا بلافاصله پس از بازگشت از براتيسلاوا به همراه  مشاوران تيم سياست خارجي خود دركاخ سفيد تشكيل جلسه داد . از نتايج اين نشست مي توان به پيشنهادات اقتصادي آمريكا براي مقامات ايراني بخصوص در زمينه عضويت در سازمان تجارت جهاني اشاره كرد .

آيا براستي بوش سياستهاي خود را تغيير داده و يا بدين وسيله انديشه ديگري در سر مي پروراند ؟ چگونه مي توان براحتي از اين مسئله گذشت كه در يك زمان از احتمال قريب به يقين در خصوص حمله نظامي به ايران سخن به ميان مي آيد و در اندك زماني بعد اعلام مي شود كه اين برنامه در دستور كار واشنگتن قرار ندارد .

اين روزنامه آلماني افزود : آيا واكنش سريع كشورهاي اروپايي در مورد حمله نظامي آمريكا به ايران آنها را اين چنين به تغيير موضع مجبور كرد ؟

اروپا همواره با حملات نظامي آمريكا به كشورها مخالف است و اين امر درخصوص عراق نيز به صراحت نمايان شد . بوش اين بار درصدد بازيابي اعتبار و اعتماد از دست رفته خود و كشورش در عرصه بين المللي است .

تاگس اشپيگل به نقل ازآگاهان سياسي نوشت : آمريكا اجازه ندارد اين چنين درمورد ايران دست به بلوف بزند زيرا در اين صورت اروپا را در مقابل خود خواهد ديد .

کد مطلب 161682

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