تاگس اشپيگل : اروپا در مقابل بلوف هاي آمريكا در خصوص ايران ايستاده است

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه اولين جملات خود را به سفر اروپايي "‌جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در آغاز دومين دور از رياست جمهوري خود اختصاص داده و در اين زمينه نوشت : رئيس جمهوري آمريكا در حالي سفر اروپايي خود به كشورهاي متحد وغير متحد خود را در اولويت كاري خود در آغاز دومين دره رياست جمهوري قرارداد كه " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه جديد كابينه وي در سفري مقدماتي زمينه هاي لازم را براي ديدار و گفتگوهاي بوش مهيا و فراهم ساخته بود .

تاگس اشپيگل افزود : در همان روزها و حتي پيش از سفر بوش به اروپا اين جملات در محافل سياسي جهان مطرح مي شد كه " رايس به شدت مخالف ايران است . " ، " آمريكا به هيچ وجه در مذاكرات هسته اي اروپا با ايران شركت نمي كند . "

اين روزنامه در ادامه تصريح كرد : به تازگي آمريكا چرخش قابل توجهي در سياستهاي خود در برابر ايران ايجاد كرد و اعلام نمود كه از گفتگوهاي اروپا با ايران حمايت مي كند و در صورت لزوم در اين مذاكرات شركت خواهد كرد . اين در حالي بود كه وزارت امورخارجه ايران خاطر نشان ساخت كه نيازي به حضور آمريكا در گفتگوهاي ميان اين كشور و اروپا وجود ندارد .

به نوشته تاگس اشپيگل رئيس جمهوري آمريكا بلافاصله پس از بازگشت از براتيسلاوا به همراه مشاوران تيم سياست خارجي خود دركاخ سفيد تشكيل جلسه داد . از نتايج اين نشست مي توان به پيشنهادات اقتصادي آمريكا براي مقامات ايراني بخصوص در زمينه عضويت در سازمان تجارت جهاني اشاره كرد .

آيا براستي بوش سياستهاي خود را تغيير داده و يا بدين وسيله انديشه ديگري در سر مي پروراند ؟ چگونه مي توان براحتي از اين مسئله گذشت كه در يك زمان از احتمال قريب به يقين در خصوص حمله نظامي به ايران سخن به ميان مي آيد و در اندك زماني بعد اعلام مي شود كه اين برنامه در دستور كار واشنگتن قرار ندارد .

اين روزنامه آلماني افزود : آيا واكنش سريع كشورهاي اروپايي در مورد حمله نظامي آمريكا به ايران آنها را اين چنين به تغيير موضع مجبور كرد ؟

اروپا همواره با حملات نظامي آمريكا به كشورها مخالف است و اين امر درخصوص عراق نيز به صراحت نمايان شد . بوش اين بار درصدد بازيابي اعتبار و اعتماد از دست رفته خود و كشورش در عرصه بين المللي است .

تاگس اشپيگل به نقل ازآگاهان سياسي نوشت : آمريكا اجازه ندارد اين چنين درمورد ايران دست به بلوف بزند زيرا در اين صورت اروپا را در مقابل خود خواهد ديد .