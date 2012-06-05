بیمارستان بروجرد پروژه "مهر ماندگار" شد/ اختصاص 4.2 میلیارد تومان اعتبار

علی نیکزاد صبح سه شنبه در حاشیه سفر به بروجرد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تکمیل پروژه بیمارستان 160 تختخوابی بروجرد از محل طرح "مهر ماندگار" 4 میلیارد و 200 میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان تا پایان امسال تکمیل می شود، تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی شده است که مطالبات معوق پیمانکار پروژه نیز تا تیرماه 92 پرداخت شود.

وزیر راه و شهرسازی اعتبار امسال بیمارستان آیت الله بروجردی را 5 میلیارد و 800 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: امیدواریم با تزریق اعتبار در نظر گرفته شده از محل پروژه های مهر ماندگار این پروژه تا پاان امسال تحویل داده شود.

این سخنان علی نیکزاد در حالی مطرح می شود که پیش از این رئیس بهداشت و شبکه درمان شهرستان بروجرد گفته بود که در حال حاضر سیستم درمانی این شهرستان جوابگوی نیاز مردم شهر نیست.

صیرفی با تاکید بر ضرورت تسریع در احداث بیمارستان آیت الله بروجردی این شهرستان ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع تر این بیمارستان وارد چرخه درمان شود.

وی با اشاره به قدمت بالای بیمارستانهای بروجرد تصریح کرد: بیمارستان شهید چمران بروجرد با بیش از 50 سال و بیمارستان امام خمینی(ره) با 101 سال قدمت دیگر جوابگوی جمعیت و نیاز مردم بروجرد نیست.

بنابر این گزارش پیش از این علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفته بود: متاسفانه وضعیت بیمارستانهای شهر بروجرد مناسب نیست و از لحاظ قدمت در شرایطی هستند که جزو بناهای تاریخی محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بیمارستانهای شهر مطلوب نیست، ادامه داد: مردم از وضعیت کنونی این بیمارستانها بسیار ناراضی هستند و حق هم دارند که ناراضی باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید می رود امسال یک تحول در حوزه بیمارستانهای بروجرد ایجاد شود.

بروجردی گفت: همچنین در این راستا دولت باید هرچه سریعتر بیمارستان آیت الله بروجردی را به پایان برساند و عملیات اجرایی این پروژه را تسریع کند.

وضعیت طولانی شدن پروژه های بیمارستانی لرستان که تاکنون بارها از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفته به گونه ای است که حتی برخی از این پروژه ها دارای بیش از 15 سال عمر هستند و البته در طول دولت نهم و دهم فعال شده اند ولی هنوز به بهره برداری نرسیده اند که به عنوان نمونه می توان از بیمارستان الیگودرز نام برد.

این در حالیست که پیش از این علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه سفر قبلی خود به استان لرستان و بازدید از پروژه های استان در گفتگو با خبرنگار مهر وعده کرد که همه پروژه بیمارستانی استان لرستان تا قبل از پایان دولت دهم تحویل داده خواهد شد.

به هر حال امید می رود این وعده علی نیکزاد زمینه عملیاتی شدن پیدا کند تا پروژه های بیمارستانی الیگودرز، دورود، خرم آباد و بروجرد هرچه سریعتر در راستای رفع مشکلات این حوزه در اختیار مردم قرار گیرد.