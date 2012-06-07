اختصاص 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای مقاوم سازی مدارس اردبیل

مرتضی رئیسی در حاشیه جشنواره خیران مدرسه ساز در اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال با همکاری مجلس و دولت در رفع کاستی های عمرانی آموزش و پرورش اعتبارات خوبی به تصویب رسیده است، عنوان کرد: بخش زیادی از اعتبار اختصاص یافته برای آموزش و پرورش برای حذف مدارس تخریبی در کشور هزینه خواهد شد.

به گفته وی بر اساس تصمیمی که در کشور گرفته شده است برای نظام مقدس اسلامی شایسته نیست که دانش آموزان آن در مدارس فرسوده و با مصالح خشتی که در برابر عوامل طبیعی مقاومت ندارند، تحصیل کنند.

اختصاص 20 هزار میلیارد ریال به عمران مدارس کشور



معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه سال 91 استثنایی ترین سال در تامین اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در طول تاریخ است اعلام کرد: امسال بیش از 20 هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی به بخش عمرانی آموزش و پرورش کشور اختصاص یافته است.

رئیسی بیان کرد: این اعتبارات برای هوشمند سازی مدارس، تجهیز، ساخت پروژه های جدید، مقاوم سازی و استاندارد سازی و ایجاد سیستم گرمایی و سرمایی و کمک به پروژه های مشارکتی استفاده می شود.

وی با مقایسه اعتبار اختصاص یافته به بخش عمرانی آموزش و پرورش با سالهای گذشته افزود: در سال 84 کل اعتبارات آموزش و پرورش پنج هزار میلیارد ریال بود که چهار هزار و 500 میلیارد ریال آن اختصاص یافت در حالیکه این میزان با چهار برابر افزایش در سال 90 به 10 هزار و 850 میلیارد ریال رسید.

به گفته این مسئول اعتبارات آموزش و پرورش امسال به پنج برابر رسیده است که تحول خوبی را در این سیستم ایجاد می کند.

500 هزار کلاس درس در کشور وجود دارد



رئیس نوسازی مدارس کشور از وجود 500 هزار کلاس درس در سطح کشور خبر داد و اضافه کرد: این تعداد کلاس درس در 92 هزار واحد آموزشی در بخش دولتی برای دانش آموزان ارائه خدمات می کند.

رئیسی مجموع زیر بنای فضاهای کلاس درس را 52 میلیون متر مربع اعلام کرد و افزود: به ازای هر دانش آموز 48 دهم متر مربع فضای آموزشی در کشور وجود دارد.

به گفته این مسئول از سال 85 توجه ویژه ای به بخش عمران آموزش و پرورش شده است طوریکه در حال حاضر یک مسابقه بزرگی ما بین دولت و خیران نیکوکار برگزار می شود.

18 درصد مدارس کشور را خیران ساخته اند



رئیسی تصریح کرد: از هفته دولت سال 1384 تا پایان سال 1390 در طی شش سال گذشته 17 میلیون و 800 متر مربع فضای آموزشی جدید در کشور مقاوم سازی و به بهره برداری رسیده است.

وی اعلام کرد: سهم دولت و خیران در مدرسه سازی قابل قبول است طوریکه 18 درصد پروژه ها با کمک خیران نیکوکار احداث و به بهره برداری رسیده است.














