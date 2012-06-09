مشکلات ورزش والیبال شهرستان گرمسار/ درهم تنیدگی اجتماعی ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، به مشارکت جوانان در ورزش به عنوان زمینه موثری برای یادگیری ارزش ها و باورهای مورد قبول و راهی برای کسب مهارت های اجتماعی، همکاری و تعامل، نگریسته می شود.

با این وجود برخی رشته های پر طرفدار ورزشی در برخی شهرستان هایی که قبلا در آن رشته صاحب نام بودند در حال نابودی است و جوانان علاقه مند به این رشته ها سرخورده و ناامید شده اند. در صورتی که باید همواره مد نظر داشت که مشارکت جوانان در ورزش منجر به ساخت منش، توسعه اخلاقی، جهت گیری رقابتی یا تیمی، شهروندی خوب با ویژگی های ارزشمند شخصیتی می شود.

عدم حمایت مسئولان گرمسار از ورزش پرطرفدار و زیبای والیبال

مشکلات و بی اعتنایی و عدم حمایت های لازم مسئولان شهرستان گرمسار در مورد ورزش پرطرفدار و زیبای والیبال باعث شده است که بازیکنان و کسانی که به این ورزش علاقه دارند ناگزیر نسبت به آن بی اهمیت و بی تفاوت شوند و بعضا به سایر رشته های ورزشی پیوسته یا اینکه آن را رها کنند.

جمعی از علاقه مندان و ورزشکاران این رشته اظهار داشتند: والیبال از جمله رشته های ورزشی است که در شهرهای دیگر استان سمنان به طور جدی و مستمر حمایت می شود و در بعضی از شهرهای استان حتی بازیکنانی در سطح تیم ملی و سوپر لیگ والیبال کشور مشغول فعالیت هستند ولی در شهرستان گرمسار که روزی مهد والیبال استان بود این رشته ورزشی رو به فراموشی است.

نبودن امکانات و زیرساخت های ورزش والیبال در گرمسار

بیشتر کسانی که به صورت حرفه ای در این رشته فعالیت داشتند به دلیل نبودن امکانات و زیرساخت های لازم یا دست از فعالیت کشیده یا در شهرهایی مانند تهران و سمنان مشغول فعالیت هستند.

بازیکنان بزرگی همچون کامبیز نیک سرشت که در تیم شهرداری تهران مشغول است یا ستاره سال های نه چندان دور والیبال استان، عباس رشمه ای که در تیم صدا و سیما سمنان مشغول است و.... از این دست هستند.

جمعیت طرفداران والیبال روز به روز کمتر می شود

هم اکنون هم تعدادی از جوانان شهر در تیم های جنوب تهران و در دسته یک مشغول فعالیت هستند و هیچ گونه میل و رغبتی به بازی کردن برای شهر خودشان ندارند یا بهتر است بگوییم که دیگر تیمی وجود ندارد که در آن فعالیت داشته باشند.

شهرستانی که در دهه هفتاد بالغ بر بیست تیم در دسته یک و دو داشته است اکنون یک تیم هم ندارد تا در مسابقات شرکت کند و جمعیت طرفداران این رشته روز به روز کم و کمتر می شود.

هیئت والیبال شهرستان با وجود سالن های متعددی که در شهر وجود دارد حتی یک سالن تمرینی هم برای آماده سازی همین تعداد والیبالیست ندارند و دستش خالی است. این هیئت حتی برای تهیه توپ استاندارد هم با مشکل مواجه است.

والیبال گرمسار زیر سایه کم لطفی اداره ورزش و جوانان شهرستان

مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان هم طی سال های اخیر درباره حل مشکلات این رشته ترتیب اثری نداده است. هم اکنون فقط سالی یک مرتبه مسابقات جام رمضان برگزار می شود که آن هم سال به سال از تعداد تیم ها کم می شود و جالب تر اینکه در این مسابقات نیز تیم ها از شهرهایی مانند تهران و سمنان بازیکن می آورند.

عباس رشمه ای- کامبیز نیک سرشت دلیل عدم حضور در ورزش والیبال شهرستان را نبود حمایت ها و امکانات لازم برای این رشته ی ورزشی ذکر می کنند و با ابراز تاسف از اوضاع نابسامان والیبال این شهرستان، ادامه می دهند: ظاهرا مسئولان هیچ احساس مسئولیتی نسبت به نسل جوان و ورزشکاران ندارند حال آنکه در شهرستان های مجاور اعم از استان های تهران و سمنان امکانات و زیر ساخت ها ی متعددی مانند در اختیار قرار دادن سالن ورزشی، توپ استاندارد، البسه ورزشی، سالن بدنسازی و... فراهم است.

تقبل تمام هزینه های ورزشی توسط ورزشکاران

یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش گرمسار می گوید: متاسفانه برای تمرین کردن و آماده سازی و آموزش نسل جوان در رشته والیبال باید تمام هزینه ها را ورزشکاران خودشان متقبل شوند که بعضا از عهده آنان خارج است لذا منجر به دلسردی و یأس و سرخوردگی در قشر جوان می شود.

محمود قلی زاده تصریح کرد: طی سال هایی که در ورزش شهرستان حضور دارم به علت مشکلات مذکور شاهد به بی راهه رفتن و اعتیاد برخی از این جوانان بودم که خاطر هر انسانی را مکدر می کند.

وی اظهار داشت: باید بررسی کرد چرا با وجود صنایع مختلف در این شهرستان، صاحبان این صنایع در ورزش هیچ هزینه ای نمی کنند. مسئولان باید این معضلات اجتماعی، فرهنگی را بینند و به آن توجه کنند.

ورزش والیبال هیچ جایگاهی در گرمسار ندارند

پیشکسوت ورزش گرمسار با اشاره به اینکه شهرستان گرمسار ورزشکاران و مربیان خوبی را در سطح کشوری و ملی دارد، گفت: جای تاسف دارد که ورزش والیبال هیچ جایگاهی در این شهرستان ندارند.

قلی زاده همچنین افزود: متاسفانه مسئولان عرصه ورزش شهرستان فقط در ایام تابستان یادشان می افتد که رشته والیبالی نیز وجود دارد و کلاس های آموزش والیبال را دایر می کنند.

وی که خود روزی از بازیکنان رشته ورزشی والیبال در سطح استان و کشور بوده و هم اکنون نیز جزو داوران و مربیان فدراسیون والیبال است می افزاید: مسئولان و پیشکسوتان ورزش باید هر چه زودتر فکری اساسی برای این رشته کنند تا ما هم بتوانیم در سطح استان و کشور در عرصه والیبال حرفی برای گفتن داشته باشیم.

گزارشگر: داوود عبدی