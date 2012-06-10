دلایل سیستمی اختلاس ها/ عواقب کلان فساد مالی برای نظام سیاسی

دکتر احمد پهلوانیان درباره دلایل اخلاقی و اجتماعی فساد اقتصادی و اختلاس در جوامع به خبرنگار مهر گفت: یک ریشه این اختلاسها به شخصیت افراد اختلاس کننده بر میگردد در واقع ضعف اعتقاد به مذهب و دین و یا سیستمهای اجتماعی و اقتصادی، باعث میشود که افرادی به دنبال رخنههای موجود در این سیستم باشند و عدم اعتقاد و عدم الزام عملی آنها به اینها سبب جستجوی این افراد برای پیداکردن راهکارهایی برای شکستن حاکمیت سیستم یا دورزدن سیستم میشود.
وی افزود: از طرف دیگر جوامعی مثل ما که در حال توسعه هستند وقتی که توسعه در بخشی از جامعه به وجود میآید به تبع آن گشایشی در زندگی مردم میشود و رشد اقتصادی به همراه میآورد که این مسئله ناخودآگاه به یک نوع مسابقه برای تجمع مال و ثروت اندوزی در جامعه میانجامد. افرادی در این مسایقه به تعبیر مقام معظم رهبری میخواهند که یک شبه ره صدساله را در اقتصاد بپیمایند.
این کارشناس علوم ارتباطات و رسانه ادامه داد: از طرفی هم سیستم اقتصادیای که در جامعه ما وجود دارد در ابعاد مختلفش یک سیستم کاملا بسته و به خود بسنده نیست که راه هرگونه نفوذ و دورزدنی را باز نگذارد. راههای مختلفی برای افرادی که میخواهند از این سیستم سوء استفاده کنند وجود دارد که به سیستم نفوذ و اخلال کنند و از رانتهای خاصی که مربوط به کانون قدرت و احزاب و یا احزاب حاکم و مراکز مختلف قدرت چه مجلس، چه دولت و چه شورای شهر و شهرداریها است استفاده کرده وبرای مقاصد شومشان بهره ببرند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فقه و علوم اسلامی تصریح کرد: از طرفی هم یک پس زمینه سنخیای که زمینه ساز این اختلاسها در جامعه ما شده عدم قاطعیت دستگاه قضایی کشور در برخورد با موارد مشابه و یا کوچکتر در سالهای گذشته است. این عدم برخورد این امنیت روانی را برای افرادی که میخواهند این سوء استفادهها را داشته باشند ایجاد میکند که با یک خیال آسودهتر به بیت المال دست اندازی کنند.
پهلوانیان یادآورشد: بیشتر از 10 سال پیش بود که مقام معظم رهبری در نامهای به سران سه قوه دستور دادند که برخورد قاطع با کسانی که ثروتهای بادآورده کسب کردهاند بشود. متأسفانه برخورد شایسته و بایسته با این افراد صورت نگرفت و آن امنیت روانی برای کسانی که اقدام به این کار کرده یا در حال این کار هستند فراهم شده که زمینه ساز اختلاسهای دیگر جامعه ما هستند.
وی درمورد تأثیرات و تبعات منفی این اختلاسها هم گفت: اولین پیامد آن عدم اعتماد مردم به سیستم است. دوم، از کارایی انداختن سیستم است. به هر حال نظامی که داریم شعارهایی دارد که برای تحقق آنها تلاش میکنیم این اختلاس ها باعث میشود که اولا این سیستم، اعتماد خودش را و آن شفافیتی که نزد توده مردم دارد از دست بدهد و نتواند به ایدهآلهایش برسد و یا اگر برسد با تأخیر و از دست دادن زمان زیاد توأم باشد.
پهلوانیان درپایان تأکید کرد: البته در نظام ما که اسلامی است به تبع عدم اعتماد به سیستم اقتصادی عدم اعتقاد به فرامین دینی و الهی و آموزههای دین در مورد مباحث اقتصادی پیش میآید و در سطح کلانتر این عدم اعتماد به نظام سیاسی هم رسوخ میکند.
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