بازدید وزیر دفاع و رئیس سازمان محیط زیست از جشنواره توسعه صنایع دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صبح امروز از جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی بازدید کردند.

در این جشنواره سازمان صنایع دفاع ، سازمان صنایع هوافضا، سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی، سازمان توسعه منابع انرژی، شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و مرکز استاندارد دفاعی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی ارائه کردند.



بنا بر این گزارش پس از بازدید وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از این جشنواره به سئوال خبرنگاران درباره آخرین اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه حمایت از برنامه های زیست محیطی و مذاکرات آینده ایران با گروه 1+5 پاسخ دادند.

در حاشیه این بازدید کتاب سازمان جغرافیای نیروهای مسلح با موضوع کانون های گرد و غبار با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست رونمایی شد.



کتاب پایش کانون های گرد و غبار ورودی به ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی که توسط سازمان جغرافیایی وزارت دفاع تهیه و منتشر شده است.



