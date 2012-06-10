  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۹

صبح امروز انجام شد؛

بازدید وزیر دفاع و رئیس سازمان محیط زیست از جشنواره توسعه صنایع دفاعی

بازدید وزیر دفاع و رئیس سازمان محیط زیست از جشنواره توسعه صنایع دفاعی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صبح امروز از جشنواره توسعه صنایع دفاعی که در مرکز صنایع هوایی ایران در حال برگزاری است، بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست صبح امروز از جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی بازدید کردند.

در این جشنواره سازمان صنایع دفاع ، سازمان صنایع هوافضا، سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی، سازمان توسعه منابع انرژی، شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و مرکز استاندارد دفاعی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی ارائه کردند.

بنا بر این گزارش پس از بازدید وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از این جشنواره به سئوال خبرنگاران درباره آخرین اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه حمایت از برنامه های زیست محیطی و مذاکرات آینده ایران با گروه 1+5 پاسخ دادند.
 
در حاشیه این بازدید کتاب سازمان جغرافیای نیروهای مسلح با موضوع کانون های گرد و غبار با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست رونمایی شد.

کتاب پایش کانون های گرد و غبار ورودی به ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های هواشناسی که توسط سازمان جغرافیایی وزارت دفاع تهیه و منتشر شده است.

 
کد مطلب 1622440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها