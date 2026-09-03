ابراهیمی: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز واحدهای تولیدی مرکزی تسهیل شود

به‌گزارش‌خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بخشی از کالا و تجهیزات مورد نیاز تولید در گمرکات رسوب کرده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مصوبات سران سه قوه، روند ترخیص و تأمین ارز آنها تسهیل شود.

وی افزود: مقرر شد در موارد ضروری، با هماهنگی و اجازه دادستان، زمان ماندگاری کالا افزایش یابد و هزینه‌های ناشی از توقف کالا به حداقل برسد.

ابراهیمی تصریح کرد: مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و ماندگاری کالا در گمرکات از مهم‌ترین موانع تولید است و باید با تعیین مسیرهای شفاف و سریع رفع شود.

وی از پیشنهاد تدوین ماده واحده برای تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: بخشی از موانع نیازمند اصلاح مقررات در سطح ملی است که از طریق دولت و مجلس پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اقدامات در دست انجام، بخشی از ظرفیت هپکو فعال می‌شود، اما تعیین متولی واحد برای پیگیری مسائل این شرکت ضروری است.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات لازم برای رفع موانع تولید در سطح استان وجود دارد و استانداری، صمت، گمرکات و امور اقتصادی و دارایی باید از این ظرفیت‌ها برای حل مسائل واحدهای تولیدی استفاده کنند.

ابراهیمی افزود: هدف اصلی باید حفظ روند تولید و اشتغال و جلوگیری از ایجاد موانع جدید باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند با کمترین چالش به فعالیت خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: باید زمینه استمرار تولید و اشتغال فراهم و از ایجاد موانع ناشی از مقررات و تصمیمات موجود برای فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

ابراهیمی گفت: تدوین ماده‌واحده‌ای برای تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی می‌تواند راهگشا باشد و پس از طی سازوکار قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.