به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی عصر پنج شنبه در بیست‌ونهمین جشنواره شهید رجایی استان زنجان، با اشاره به فلسفه برگزاری این جشنواره اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی یادآور ایده و راه شهیدان رجایی و باهنر و فرصتی برای قدردانی از مدیران و کارکنانی است که در نظام اداری مسئولیت خدمت به مردم را بر عهده دارند.

وی افزود: جشنواره شهید رجایی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی عملکردهای برتر و ایجاد زمینه برای ارتقای کیفیت فعالیت نظام اداری است و باید از ظرفیت آن برای اصلاح فرآیندها و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها استفاده کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تفاوت رویکرد ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در جشنواره امسال با دوره‌های گذشته، گفت: در سال‌های گذشته، ارزیابی دستگاه‌های اجرایی عمدتاً بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی و عملکرد آنها در شرایط معمول انجام می‌شد و میزان اجرای برنامه‌ها، انجام مأموریت‌های سازمانی، کیفیت فرآیندها و نتایج عملکرد دستگاه‌ها مورد سنجش قرار می‌گرفت.

خداوردی ادامه داد: سال گذشته شرایطی خاص و متفاوت بر کشور حاکم بود و اتفاقات و شرایط ویژه، به‌ویژه جنگ تحمیلی، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را با وضعیت‌هایی مواجه کرد که ارزیابی‌های معمول به‌تنهایی نمی‌توانست بیانگر میزان عملکرد واقعی آنها باشد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، در چارچوب پیش‌بینی‌شده برای جشنواره امسال، ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان بر مبنای جوایز موضوعی انجام شد و در طراحی موضوعات تلاش کردیم اقتضائات کشور، شرایط خاص سال گذشته و همچنین نظام مسائل و اولویت‌های استان زنجان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه تلاش شد تغییر رویکرد در ارزیابی عملکرد صرفاً جنبه شکلی نداشته باشد، گفت: موضوعات ارزیابی متناسب با شرایط خاص سال گذشته و نیازهای استان انتخاب شد و مفاهیمی همچون استمرار و پایداری فعالیت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شرایط بحران و نحوه عملکرد دستگاه‌ها در دوره جنگ مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در این ارزیابی صرفاً میزان فعالیت دستگاه اجرایی مورد سنجش قرار نگرفت، بلکه تلاش شد اثرگذاری و دستاوردهای عملکرد دستگاه‌ها در شرایط متفاوت نیز مورد توجه قرار گیرد.

خداوردی توانایی دستگاه‌ها برای حفظ فعالیت در شرایط دشوار، مدیریت منابع، استمرار خدمات و پاسخگویی به مردم را بخشی از عملکرد واقعی آنها دانست و اظهار کرد: این نگاه در سطح ملی نیز با عنوان «روایت» مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن، ارائه روایتی از عملکرد نظام در شرایط جنگ و تلاش دستگاه‌ها برای حفظ جریان خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن مفهوم تاب‌آوری در نظام اداری، گفت: تاب‌آوری نباید صرفاً مفهومی تخصصی و محدود به حوزه مدیریت بحران تلقی شود، بلکه باید به بخشی از نظام مدیریت دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: دستگاهی که برای تداوم فعالیت، حفظ منابع انسانی، استمرار فرآیندها، ایجاد فرآیندهای جایگزین و نحوه تصمیم‌گیری در شرایط بحران برنامه داشته باشد، قطعاً در مواجهه با بحران آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

ارزیابی عملکرد باید به بهبود خدمت‌رسانی به مردم منجر شود

خداوردی با اشاره به ضرورت توجه به نسبت میان عملکرد دستگاه‌ها و نیازهای واقعی مردم، بیان کرد: ممکن است یک دستگاه در انجام فرآیندهای داخلی خود عملکرد مناسبی داشته باشد، اما آنچه در نهایت اهمیت دارد این است که این عملکرد چه اثری بر کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در شرایط خاص، داشته است.

وی خاطرنشان کرد: حرکت نظام اداری از ارزیابی صرفاً فعالیت‌محور به سمت نتیجه‌محوری و اثرمحوری، یکی از مسیرهایی است که باید در سال‌های آینده نیز دنبال شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: ارزیابی زمانی ارزشمند است که از نتایج آن برای یادگیری، اصلاح و ارتقای عملکرد استفاده شود و یکی از مهم‌ترین خروجی‌های جشنواره امسال باید تجربه‌آموزی و انتقال تجربه میان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی از دستگاه‌های اجرایی استان خواست نتایج ارزیابی را صرفاً به‌عنوان یک نتیجه جشنواره تلقی نکنند و افزود: دستگاه‌های برگزیده باید تجربه خود را مستندسازی کرده و در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار دهند و سایر دستگاه‌ها نیز باید از نتایج ارزیابی برای شناسایی نقاط قابل بهبود خود استفاده کنند.

۱۶ دستگاه اجرایی زنجان برگزیده جشنواره شهید رجایی شدند

خداوردی با اشاره به فرآیند انتخاب دستگاه‌های برگزیده جشنواره اظهار کرد: بر اساس تأیید سازمان و آنچه در شورای راهبری مطرح و تصویب شد، ۱۶ دستگاه به‌عنوان دستگاه‌های برگزیده انتخاب شده‌اند که امروز از آنها تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعداد دستگاه‌های دارای عملکرد قابل تقدیر بیش از ۲۰ مورد بود، افزود: محدودیت در تعداد عناوین موضوعی و دسته‌بندی‌های موجود باعث شد امکان انتخاب تعداد بیشتری از دستگاه‌ها فراهم نباشد و همه دستگاه‌های شایسته نتوانند عنوان برگزیده جشنواره را کسب کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با قدردانی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان گفت: از همه مدیران و کارکنانی که در شرایط دشوار سال گذشته برای حفظ و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند، قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: امیدواریم جشنواره شهید رجایی امسال علاوه بر معرفی عملکرد دستگاه‌های برتر، به ما کمک کند تصویر دقیق‌تری از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط قابل بهبود نظام اداری استان داشته باشیم.

خداوردی تصریح کرد: باید از تجربه به‌دست‌آمده در این دوره برای ساختن دستگاه‌هایی تاب‌آورتر، کارآمدتر و نتیجه‌گرا استفاده کنیم؛ دستگاه‌هایی که بتوانند در شرایط عادی و بحرانی، خدمات مورد نیاز مردم را با کیفیت و استمرار بیشتری ارائه دهند.

سرشماری نفوس و مسکن آبان‌ماه با شیوه‌ای متفاوت انجام می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان همچنین با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان‌ماه امسال گفت: این سرشماری با شیوه‌ای متفاوت انجام خواهد شد و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیران در اجرای مطلوب آن اهمیت زیادی دارد.

وی اظهار کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مدیران بتوانیم اطلاعات واقعی و ویژگی‌های جمعیتی مردم استان را به‌صورت آماری جمع‌بندی و ارائه کنیم.

خداوردی خاطرنشان کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز جمعیتی، یکی از الزامات برنامه‌ریزی صحیح در استان است و نتایج سرشماری می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تأکید کرد: هدف نهایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، صرفاً معرفی دستگاه‌های برتر نیست، بلکه باید از این فرآیند برای شناخت بهتر وضعیت نظام اداری، انتقال تجربه، اصلاح نقاط ضعف و حرکت به سمت ارائه خدمات مؤثرتر و باکیفیت‌تر به مردم استفاده کرد.