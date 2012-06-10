تدوین اطلس گیاهان دارویی 17 استان/ بیمه 125 داروی گیاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه امروز در افتتاح نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب سنتی دهه هفتاد، دهه توسعه آموزش عالی و دهه هشتاد را دهه سرمایه گذاری برای توسعه پژوهش دانست و افزود: در دهه نود باید علاوه بر استمرار فعالیتهای گذشته نسبت به استفاده از فناوری ها و دستاوردهای تحقیقاتی اقدام شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه امروزه باید جامعه از بخش های علمی و فناوری مطالبات خود را دریافت کنند، اظهار داشت: حوزه های فناوری حوزه ای است که فعالیت های آن مشمول چندین دستگاه و نیازمند تخصص حوزه های مختلف علمی است که گیاهان دارویی نیز از این امر مستثنی نیستند.



وی با بیان اینکه حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی نیاز فعالان مختلف از کشاورز تا پزشکان و محققان را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری در راستای ایجاد ستادهای فناوری در حوزه های مختلف علمی اقدام به ایجاد ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی کرده است.



سلطانخواه با اشاره به وضعیت پوشش گیاهان در کشور یادآور شد: ایران رویشگاه بسیاری از گیاهان دارویی است که برخی از آنها خاص کشور ایران است.



وی با اشاره به رویکرد جهانی به داروهای گیاهی اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا داروها را از پایه شیمیایی به پایه های گیاهی تبدیل کنند. همچنین تلاش می کنند تا مکمل ها و افزودنی های غذایی را از فرآورده های طبیعی تهیه کنند که در این راستا ایران قابلیت های فراوانی دارد.

سلطانخواه با اشاره به تلاش های محققان کشور در زمینه تولید داروهای گیاهی اضافه کرد: در حال حاضر با تولید گیاهان دارویی 125 دارو تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که این امر موجب شده تا داروهای گیاهی در لیست نسخه دارویی بیماران قرار گیرد.



وی ادامه داد: در این راستا 70 داروی دیگر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و منتظریم تا وزارت تعاون این داروها را در لیست بیمه ای قرار دهد.



سلطانخواه همچنین از طرح 70 داروی دیگر در هیأت وزیران خبر داد و گفت: علاوه بر این تعداد 70 داروی دیگر منتظر مطرح شدن در هیئت وزیران هستند که با تصویب این تعداد می توانیم امیدوار باشیم که در آینده حدود 300 داروی گیاهی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.



رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اشاره به ایجاد 60 شرکت دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی ادامه داد: با توسعه فعالیتهای ستاد فناوری و گیاهان دارویی این تعداد به 167 شرکت افزایش می یابد.

وی همچنین با اشاره به حمایت های ستاد فناوری گیاهان دارویی از شرکت های دانش بنیان توضیح داد: بودجه سالانه ستاد توسعه گیاهان دارویی 7 میلیارد تومان است که تاکنون از 60 شرکت دانش بنیان در این حوزه حمایتی بالغ بر 6 میلیارد تومان به صورت وام و تسهیلات به عمل آمده است.



سلطانخواه با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی موفق شده اند تا در موعد مقرر اقساط وام های خود را پرداخت کنند، اظهار داشت: این امر نشان دهنده آن است که بازار بسیار خوبی در حوزه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد.



وی تدوین اطلس گیاهان دارویی را از دیگر اقدامات این ستاد نام برد و افزود: با همت وزارت جهاد کشاورزی موفق شدیم که اطلس گیاهان دارویی را در 17 استان کشور تدوین کنیم.



معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های گیاهان دارویی در کشور خاطر نشان کرد: امیدواریم که با دستور رئیس جمهور بتوانیم زمین هایی که محل رویش طبیعی گیاهان دارویی هستند مورد استفاده بیشتر محققان کشور قرار گیرد. این امر می تواند فرصت بسیار خوبی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد.

