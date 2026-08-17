به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، چارچوب هماهنگی گروه های شیعه عراق در نشست خود با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، آخرین تحولات داخلی و خارجی را بررسی کرد.

چارچوب هماهنگی همچنین حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، چارچوب هماهنگی عراق ارزیابی سریعی از ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت الزیدی انجام داد.

در این نشست همچنین موضوع انحصار سلاح در دست دولت به‌ عنوان یک مطالبه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تلاش برای تحقق این هدف از طریق گفت‌وگو و تفاهم، همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی موسوم به ائتلاف بین المللی ضد داعش تأکید شد.

محکومیت حمله به دفتر بارزانی ساعاتی پس از آن صورت می گیرد که سرویس مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد که ۲ پهپاد انتحاری دفتر نخست وزیر این اقلیم را هدف قرار دادند.