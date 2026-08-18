به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز گزارش داد که قیمت حمل‌ونقل در مسیرهای مهمی از جمله کانال پاناما، رود راین، دریای سرخ و دریای سیاه طی ماه گذشته به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

این روزنامه، تأثیر دوگانه درگیری‌ها و دوره‌های طولانی خشکسالی در اروپا و آمریکای لاتین را عامل افزایش شدید نرخ حمل‌ونقل عنوان کرد.

فایننشال‌تایمز به نقل از مدیرعامل شرکت کشتیرانی بلژیکی «سی‌ام‌پی تک» نیز گزارش داد که جهان شاهد جهشی بی‌سابقه در قیمت‌های حمل‌ونقل است.

مدیرعامل این شرکت همچنین گفت: کارخانه‌ها در شرایط کنونی چاره‌ای جز تعطیلی یا تأمین کالا از مناطقی با هزینه‌های بالاتر در جهان ندارند.