اکثریت آمریکایی ها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی انجام شده برای خبرگزاری رویترز حاکی از کاهش میزان تأیید عملکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به ۳۳ درصد است.

بر اساس این نظرسنجی، ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که عملکرد ترامپ را تأیید نمی‌کنند.