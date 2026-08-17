https://mehrnews.com/x3cQ3H ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱ کد مطلب 6919764 استانها گلستان استانها گلستان ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱ تجمع شبانه مردم رامیان وارد صدوهفتادمین شب شد رامیان-مردم رامیان بار دیگر در تجمعی شبانه گردهم آمدند و با تداوم حضور خود، به حمایت از انقلاب و رهبری پرداختند. دریافت 10 MB کد مطلب 6919764 کپی شد مطالب مرتبط بازگشت حماسی مصدق به قدرت،کینه شاه و دربار علیه دولت ملی را تعمیق کرد اعلام برنامههای چهلمین روز تدفین امام شهید در سیستان و بلوچستان یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار حماسه باشکوه ایستادگی و مقاومت در اردبیل برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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