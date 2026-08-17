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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۱

تجمع شبانه مردم رامیان وارد صدوهفتادمین شب شد

تجمع شبانه مردم رامیان وارد صدوهفتادمین شب شد

رامیان-مردم رامیان بار دیگر در تجمعی شبانه گردهم آمدند و با تداوم حضور خود، به حمایت از انقلاب و رهبری پرداختند.

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کد مطلب 6919764

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