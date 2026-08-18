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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۳

کیان‌مهر: رسانه‌ها دستاوردهای دولت را برای مردم روایت کنند

کیان‌مهر: رسانه‌ها دستاوردهای دولت را برای مردم روایت کنند

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان از خبرنگاران خواست تا در آستانه هفته دولت، اقدامات و دستاوردهای دولت را برای مردم تبیین کنند و در کنار آن، نقدهای سازنده خود را نیز مطرح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با جمعی از خبرنگاران گلستان، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، شادابی و امید نیاز دارد و خبرنگاران می‌توانند این سرمایه ارزشمند را به جامعه هدیه کنند.

وی با اشاره به شرایط سخت کشور در یک سال گذشته و حوادث و حملات دشمن، افزود: با وجود همه تلخی‌ها و فشارها، باید به آینده امیدوار باشیم و با تکیه بر جوانان توانمند ایران اسلامی، مسیر ساختن آینده‌ای بهتر را ادامه دهیم.

معاون استاندار گلستان با قدردانی از عملکرد رسانه‌ها در این شرایط گفت: خبرنگاران با وجود کاستی‌ها و محدودیت‌ها توانسته‌اند روحیه امید و نشاط را در جامعه تقویت کنند و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.

کیان‌مهر با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط حساسی قرار دارد، اظهار کرد: رسانه‌ها باید آمادگی خود را حفظ کنند و در هر شرایطی، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق، برای تقویت روحیه امید و آرامش در جامعه تلاش کنند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، از خبرنگاران خواست دستاوردهای دولت را برای افکار عمومی تبیین کنند و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود با شرایط دشواری از جمله حوادث و بحران‌های مختلف مواجه بوده، اما در همین شرایط نیز اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی رقم خورده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: شرایط اقتصادی و افزایش گرانی‌ها باعث شده بخشی از این اقدامات کمتر دیده شود، اما رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس خدمات و تلاش‌های انجام‌شده، مردم را در جریان اقدامات دولت قرار دهند و به افزایش امید اجتماعی کمک کنند.

وی تأکید کرد: نقد و انتقاد سازنده رسانه‌ها نیز مورد استقبال است و اگر خبرنگاران پیشنهاد یا نکته‌ای برای بهبود امور داشته باشند، آماده شنیدن و پیگیری آن هستیم.

کیان‌مهر با اشاره به دشواری‌های حرفه خبرنگاری خاطرنشان کرد: خبرنگاری رسالتی مهم و در عین حال سخت است و گاهی خبرنگاران مطالب و نقدهایی دارند که به دلایل مختلف امکان بیان آن را پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین باید زمینه تعامل بیشتر میان مدیران و اصحاب رسانه فراهم شود.

وی همچنین بر تداوم نشست‌های مشترک میان مسئولان و خبرنگاران تأکید کرد و گفت: این نشست نباید نخستین و آخرین دیدار باشد و لازم است با استمرار چنین برنامه‌هایی، ضمن رفع کاستی‌ها، زمینه ارتباط مؤثرتر میان مدیران و رسانه‌ها فراهم شود.

کد مطلب 6919768

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