به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با جمعی از خبرنگاران گلستان، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، شادابی و امید نیاز دارد و خبرنگاران میتوانند این سرمایه ارزشمند را به جامعه هدیه کنند.
وی با اشاره به شرایط سخت کشور در یک سال گذشته و حوادث و حملات دشمن، افزود: با وجود همه تلخیها و فشارها، باید به آینده امیدوار باشیم و با تکیه بر جوانان توانمند ایران اسلامی، مسیر ساختن آیندهای بهتر را ادامه دهیم.
معاون استاندار گلستان با قدردانی از عملکرد رسانهها در این شرایط گفت: خبرنگاران با وجود کاستیها و محدودیتها توانستهاند روحیه امید و نشاط را در جامعه تقویت کنند و این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند.
کیانمهر با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط حساسی قرار دارد، اظهار کرد: رسانهها باید آمادگی خود را حفظ کنند و در هر شرایطی، ضمن اطلاعرسانی دقیق، برای تقویت روحیه امید و آرامش در جامعه تلاش کنند.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، از خبرنگاران خواست دستاوردهای دولت را برای افکار عمومی تبیین کنند و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود با شرایط دشواری از جمله حوادث و بحرانهای مختلف مواجه بوده، اما در همین شرایط نیز اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی رقم خورده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: شرایط اقتصادی و افزایش گرانیها باعث شده بخشی از این اقدامات کمتر دیده شود، اما رسانهها میتوانند با انعکاس خدمات و تلاشهای انجامشده، مردم را در جریان اقدامات دولت قرار دهند و به افزایش امید اجتماعی کمک کنند.
وی تأکید کرد: نقد و انتقاد سازنده رسانهها نیز مورد استقبال است و اگر خبرنگاران پیشنهاد یا نکتهای برای بهبود امور داشته باشند، آماده شنیدن و پیگیری آن هستیم.
کیانمهر با اشاره به دشواریهای حرفه خبرنگاری خاطرنشان کرد: خبرنگاری رسالتی مهم و در عین حال سخت است و گاهی خبرنگاران مطالب و نقدهایی دارند که به دلایل مختلف امکان بیان آن را پیدا نمیکنند؛ بنابراین باید زمینه تعامل بیشتر میان مدیران و اصحاب رسانه فراهم شود.
وی همچنین بر تداوم نشستهای مشترک میان مسئولان و خبرنگاران تأکید کرد و گفت: این نشست نباید نخستین و آخرین دیدار باشد و لازم است با استمرار چنین برنامههایی، ضمن رفع کاستیها، زمینه ارتباط مؤثرتر میان مدیران و رسانهها فراهم شود.
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