طاهایی با شاعر پیشکسوت مازنی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در حاشیه این دیدار اظهار داشت: برای ما توفیقی است با کسانی که در حوزه ادبیات فارسی یا مازندرانی و زبان طبری، کارهای فاخری دارند دیدار چهره به چهره داشته باشیم و اقتضای ادب این است که به جای محل کار، این دیدارها در محل سکونت این اشخاص صورت گیرد.
وی یادآور شد: کیوس گوران در حوزه سرودن شعر مازندرانی با استفاده از فولکلور و آنچه که در ادبیات عامه است و با تکیه بر اصول و ارزشهای اعتقادی ماندگار و هویت بخش مردم مازندران که شناسنامه این مردم دلدادگی به ساحت مقدس امام علی (ع)، حضرت فاطمه (س) و ائمه اطهار بوده، سرودههای فاخری دارد که از این منظر دارای جایگاه ویژهای در میان اهل ادب و زبان مازندرانی است.
کیوس گوراندر این نشست اظهار داشت: عدهای میخواهند بر قامت هنر، رخت و لباس سیاسی بپوشانند ، در صورتی که قرار نیست هنر این گونه باشد.
وی با اشاره به اینکه شهید مطهری، هنر را منبع مشترکی با وحی و الهام می داند، اظهار داشت: این چنین هنری اگر آلوده شود دیگر به درد نمیخورد.
گوران ادامه داد: خوشبختانه در جامعهای زندگی می کنیم که مملو از آدمهایی با خلوص ناب است و این زیبایی ها غیر قابل وصف است.
این شاعر مازندرانی با بیان اینکه زندگی در ایران بسیار لذت بخش می باشد و این جا عشق آباد است، اشعاری مازندرانی را در وصف حضرت علی(ع)، شهدا و نیز برخی شعرهای تبری خود از جمله چهل سال عاشقی را خواند که با استقبال استاندار و مدیران استان روبرو شد.
استاندار مازندران پس از دیدار با کیوس گوران، با جانباز 70 درصد، یحیی جعفری و خانواده شهیدان احمد و محمد یوسفی نیز دیدار و گفتگو کرد.
شهید احمد یوسفی در سن 16 سالگی ، در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه به شهادت رسید و شهید محمد یوسفی نیز در سن 19 سالگی، در عملیات آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این دیدار ها، جانباز یحیی جعفری و خانواده شهیدان یوسفی به بیان نظرات، پیشنهادها و مشکلات خود پرداختند.
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