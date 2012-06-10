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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

سعادتی:

شهربازی های غیراستاندارد در البرز تعطیل می‌‎شوند

شهربازی های غیراستاندارد در البرز تعطیل می‌‎شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان البرز با اعلام خبر تعطیلی شهربازی کمالشهر تصریح کرد: شهربازی های غیراستاندارد در استان البرز تعطیل می شوند.

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل غیراستاندارد بودن وسایل شهربازی کمالشهر، دستور پلمپ این شهربازی صادر شد.

وی تصریح کرد: طبق تصمیم گیریها، نظارت بر شهربازیهای استان با جدیت و دقت عمل بیشتری دنبال می شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. 

وی گفت: امیدواریم دیگر شاهد فعالیت شهربازیهای غیراستاندارد در استان البرز نباشیم که این امر با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان که به دلیل تعطیلی مدارس، تعداد استفاده کنندگان از شهربازیها افزایش می یابد، اهمیت فراوانی دارد.
 
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: لازم است مردم نیز با این اداره کل همکاری لازم را داشته باشند تا اثربخشی فعالیتها افزایش یابد.
 
وی یادآور شد: با متخلفان و شهر بازیهایی که پروانه کاربرد علامت استاندارد نداشته باشند و باعث به وجود آمدن مشکل شوند بر خورد خواهد شد.

سعادتی ادامه داد: اگر مردم استان البرز در مراجعه به شهربازی ها وسایلی را مشاهده کردند که فاقد تاییدیه های ایمنی است، این امر را از طریق پل ارتباطی 1517 به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گزارش کنند.
 
کد مطلب 1623030

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