قطار بازی جان یک کودک را در شورابیل گرفت

مجتبی لاله، مدیر مجموعه گردشگری و تفریحی شورابیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کودک ۱۳ ساله به دنبال بی احتیاطی و دویدن دنبال قطار بازی شورابیل پرت شد و جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به اینکه این کودک به دنبال قطار در حال حرکت دویده و از میله‌های ردیف آخر آویزان شده بود، خاطرنشان کرد: براثر حرکت قطار فرد فوت شده به زیر چرخ‌ها سقوط کرده و در دم جان باخته است.

مدیر مجموعه گردشگری و تفریحی شورابیل با اشاره به اینکه این اتفاق ناگوار بر اثر بی احتیاطی خانواده‌ها روی داده است، گفت: خانواده کودک جان باخته مهمان اردبیل و از شهر دیگری برای مسافرت چند روزه به اردبیل آمده بودند که با این اتفاق تلخ مواجه شدند.

لاله با بیان اینکه تمام تجهیزات شهربازی شورابیل استاندارد بوده و گواهی بیمه نیز برای آنها صادر شده است، افزود: این تجهیزات سالانه و به صورت مرتب بازرسی شده و گواهی استاندارد برای آنها صادر می‌شود.

وی همچنین گفت: در صورت نبود استاندارد هر یک از تجهیزات نسبت به تعطیلی آن اقدام شده و تا زمان اخذ گواهی استاندارد پیمانکار حق بهره برداری از این تجهیزات را ندارد.