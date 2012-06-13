خانه باقری نمونه ای ارزشمند برای معماری گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی رکاوندی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از اعتبارات سال 90، مرمت خانه باقری گرگان درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه خانه باقری نیاز به استحکام بخشی ندارد، بیان داشت: این خانه نیاز به مرمت در بخش های چوبی،‌ گچ گاری، تاسیسات و کف سازی و سقف دارد.



وی با بیان اینکه مرمت دیوار حیاط و جرزها و پوشش بخش مهتابی در حیاط بیرونی ضلع غربی مجموعه درحال انجام است، افزود: مرمت جرزهای سه دری ساختمان جنوبی در حیاط اندرونی شمالی مجموعه و اجرای اندود گچ و خاک در ساختمان های واقع در حیاط اندرونی شمالی، مرمت ونصب درهای چوبی ساختمان جنوبی و غربی واقع در حیاط اندرونی شمالی و همچنین ادامه مرمت جرز سکوهای مجموعه از دیگر اقداماتی است که در این طرح مرمتی اجرا می شود.



عمرانی اضافه کرد: ادامه روند مرمت در این بنای تاریخی، نیازمند تخصیص اعتبار است و در صورت تأمین اعتبار پیش بینی می‌شود عملیات مرمت این بنا تا پایان سال جاری به پایان برسد.



وی افزود: مجموعه تاریخی باقری که یکی از جاذبه های استان است مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و در سال ۸۱ در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است و طرح مرمت و احیای خانه باقری به عنوان بزرگترین طرح پردیسان شمال کشور از سال 1384 شروع شده که بیش از 9 ماه پژوهش و مطالعه اولیه آن پیرامون تحولات پیش از دوره پهلوی ها وقت صرف شد.



عمرانی اظهار داشت: خانه باقری ها در بافت تاریخی و محله سرچشمه گرگان با مساحت سه هزار مترمربع و زیربنای یک هزار و ۵۵۵ مترمربع، ۷ حیاط، ۴۲ اتاق و چهار در دارد، موقعیت قرارگیری بنا در بافت قدیم گرگان که از شرق به راسته بازار نعلبندان و مسجد جامع و از شمال و شمال غرب به مجموعه تاریخی تقوی و امامزاده نور منتهی می شود به ارزش بنا افزوده است.



عمرانی رکاوندی بیان داشت: این مجموعه از ترکیب متناوب فضاهای باز و بسته و بر اساس نوعی سازماندهی مجموعه ای ساخته شده است که حیاط های تقریبا غیرهندسی و متعدد، در آن نقشی برجسته سازی می کنند.



وی همچنین گفت: مصالح به کار رفته در مجموعه باقری متنوع هستند وچوب، سفال، آجر، خشت، کاهگل، سنگ، گچ و شیشه عمده این مصالح را تشکیل می دهند، اما اوج هنرنمایی معماران و آفرینندگان بخش های مختلف بنا در عناصر چوبی مشاهده می شود.



این مسئول خاطرنشان کرد: درها، پنجره ها، نرده ها و شیرسرها اجزایی از بنا هستند که نهایت ظرافت و هنرمندی در خلق زیبا و کارآمد آنان به چشم می خورد و در واقع هر کدام به تنهایی اثری هنری و ارزشمند هستند.



وی درپایان اظهار داشت: کاربری این بنای تاریخی، اقامتی و پذیرایی است.