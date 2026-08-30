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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

شیرافکن: مشکلات شهروندان با راه و شهرسازی و شهرداری در گناوه بررسی شد

شیرافکن: مشکلات شهروندان با راه و شهرسازی و شهرداری در گناوه بررسی شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر گفت: مشکلات شهروندان با راه و شهرسازی و شهرداری در کارگروه صدای مردم در گناوه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن عصر یکشنبه در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم در فرمانداری شهرستان گناوه اظهار کرد: امروز هشتم شهریور در ملاقات چهره به چهره استاندار، تعدادی از شهروندان شهرستان گناوه، مشکلات و دغدغه‌های خود را در زمینه امور ایثارگران، خانواده شهدا، سرمایه‌گذاری در پرورش ماهی در قفس، مشکلات مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، مشکلات مسکن و دغدغه‌های معیشتی و ...مطرح کردند.

وی افزود: همزمان با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مطالبات و دغدغه‌های مطروحه، بررسی و مقرر شد پیگیری لازم انجام و به متقاضیان اعلام شود.

دبیر کارگروه صدای مردم استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارگروه صدای مردم نیز با حضور استاندار، فرماندار گناوه، مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان مردم برگزار شد که در این کارگروه، اختلافات ملکی مردم در محله باباعلی‌شاه و امامزاده گناوه با اداره کل راه و شهرسازی استان و همچنین اختلافات اراضی خیابان فضیلت گناوه با شهرداری بندر گناوه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6932364

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