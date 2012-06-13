افزایش شش مگاواتی برق شهرک صنعتی مرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای افزایش برق صنعتی این شهرک 370 میلیون ریال است.



وی ابراز داشت: با این مقدار افزایش، تولیدکنندگان هیچ مشکلی در خصوص تامین برق مورد نیاز نخواهند داشت.



وی در خصوص توانمندی های شهرک صنعتی مرند گفت : شهرک صنعتی مرند با 57 واحد تولیدی از استعدادهای بارز برای جذب سرمایه گذاری است و انتظار داریم سرمایه گذارانی که اقدام به خرید زمین مورد نیاز برای اجرای طرح کرده ولی تاکنون بنا به هر دلیلی موفق به آغاز عملیات ساخت واحد یا بهره برداری از آن نشده اند، در کمترین زمان ممکن شروع به کار کنند.



عسگری در ادامه سخنان خود زمان به بهره برداری رسیدن تصفیه خانه شهرک صنعتی آذرشهر را هفته دولت عنوان کرد.



وی افزود: سال گذشته 57 میلیارد ریال اعتبار برای شهرک صنعتی شهید سلیمی اختصاص یافته بود.



وی گفت: این اعتبارات در خصوص خیابان کشی و جدول گذاری، زهکشی، شبکه های آبرسانی، برق رسانی، مخابرات و فاضلاب این شهرک استفاده خواهد شد.



عسگری با اعلام اینکه کارهای برق رسانی و آسفالت ریزی و بهسازی معابر عمومی شهرک صنعتی شهید سلیمی به زودی انجام خواهد شد، تصریح کرد: شبکه فاضلاب و تصفیه خانه این مرکز هم در هفته دولت افتتاح می شود.



مدیر شرکت شهرکهای صنعتی استان در پایان سخنان خود از احداث ایستگاه راه آهن در شهرک صنعتی شهید سلیمی با همکاری و مشارکت هیئت امنای شهرک صنعتی خبر داد.