"نتانیاهو" در پرونده "ماوی مرمره" مقصر شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در این گزارش آمده است : تصمیم برای حمله به کشتی های حامل کمک به نوار غزه نادرست بود، زیرا خیلی سطحی با آن برخورد شد و با عجله برای حمله تصمیم گیری شده بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : تصمیم گیرندگان حمله به کشتی ها، شورای امنیت داخلی اسرائیل را در بی اطلاعی قرار داده و سناریوهایی که ممکن بود درپی این حمله به وجود بیاید را نادیده گرفته بودند.

هاآرتض می نویسد : این موارد تنها بخشی کوچک از انتقادات تندی است که کمیته بازرسی از کابینه رژیم صهیونیستی به عمل آورده است.

این گزارش یک پرونده بسیار انتقادی است که امروز چهارشنبه منتشر شده و بالغ بر 153 صفحه است که در دو بخش اقدام اسرائیل برای حمله به کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به نوار غزه در سال 2010 و هم قوانین کمیته شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اضافه تبلیغات داخلی اسرائیل در مورد این حمله را پوشش می دهد.

در این گزارش "بنیامین نتانیاهو" به عنوان مسئول بروز این ماجرا معرفی شده و در بخش مربوط به آن آمده است : روند اتخاذ تصمیم برای برخورد با کاروان کشتی های کمک به نوار غزه که توسط نتانیاهو و تحت مسئولیت وی اتخاذ شد دارای ایرادات زیادی بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : تصمیم نخست وزیر بدون مشورت مناسب، مدرک مستدل، و یا آمادگی اتخاذ شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که افسران ارشد ارتش و مقامات بلندپایه سرویس های اطلاعاتی کاملا در جریان این امر قرار داشتند که کشتی های عازم نوار غزه همانند کشتی هایی که پیش از آن به مقصد غزه اعزام می شدند نیستند.

این گزارش همچنین اشاره می کند که با وجود این حقیقت که نتانیاهو به خوبی از این نکته آگاه بود که حمله به کشتی ها، غیرقانونی است تصمیم به حمله گرفت. وی همچنین این حقیقت را نادیده گرفت که حمله به این کشتی ها آن هم با نیروهای مسلح سبب بروز درگیری میان طرفین و به احتمال زیاد صدمه دیدن افراد می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تصمیم به حمله به کشتی ماوی مرمره در سال 2010 در حالی اتخاذ شد که "گابی اشکنازی" رئیس آن روزهای ستاد مشترک ارتش اسرائیل درباره پیامدهای آن هشدار داده بود.