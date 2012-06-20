تهران ذاتا دارای ذرات معلق در هواست

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل دارای استانداردهای کافی بوده و از نظر سوخت و ایجاد منواکسید کربن مشکل خاصی ندارند گفت: آلودگی هوای تهران به خاطر سوخت خودروها نیست و ما از نظر آلودگی های سوختی مشکلی در هوای تهران نداریم بلکه آلودگی هوای تهران علل و عوامل عمده دیگری دارد.

وی ادامه داد: آنچه هوای تهران را آلوده کرده است ذرات معلقی است که باد از قسمت های غربی کشور وارد پایتخت می کند و بررسی ها نشان می دهد که حتی اگر این ذرات معلق به تهران نیز وارد نشوند باز هم تهران دارای آلاینده هایی است که ذرات معلق را تولید کرده و وارد هوای شهر می کنند.

به گفته محمودی طی مکاتباتی که با شهرداری داشتیم این پیشنهاد مطرح شد که اگر خیابان های تهران آبپاشی شود می تواند به کاهش این ذرات معلق در جامعه کمک کند و این برنامه می توانست تا 80 درصد آلودگی ذرات معلق در هوای تهران را کم کند.

معاون عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: متاسفانه نه تنها این پیشنهاد عملی نشد بلکه ابزاری برای مورد هجمه قرار دادن این پیشنهاد توسط عده ای شد.

