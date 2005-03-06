"دني بويل" فيلم "ميليونها" را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" پروژه جديد اين كارگردان "ميليونها" نام دارد و در گونه سينمايي كمدي- خانوادگي جاي مي گيرد.

اين فيلمساز با اعلام اينكه اين اثر در ماه جولاي جلو دوربين مي رودT گفت : "اين فيلم درزمره فيلمهايي است كه با محوريت ماموريتهاي فضايي جلو دوربين مي رود."

از ديگر پروژه هاي "بويل" مي توان به فيلم " 2 روز بعد" اشاره كرد كه از حضور وي به عنوان مديرتوليد سود مي جويد. وي در اين مورد مي گويد : "اين فيلم ازسوژه خوبي برخوردارست و مي توان گفت كه فيلمنامه منسجمي دارد."

اين كارگردان درحال حاضر سرگرم مذاكره براي ساخت فيلم "اوديسه" است كه با رويكرد تاريخي شكل مي گيرد.

