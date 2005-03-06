"دني بويل" فيلم "ميليونها" را كليد مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" پروژه جديد اين كارگردان "ميليونها" نام دارد و در گونه سينمايي كمدي- خانوادگي جاي مي گيرد.
اين فيلمساز با اعلام اينكه اين اثر در ماه جولاي جلو دوربين مي رودT گفت : "اين فيلم درزمره فيلمهايي است كه با محوريت ماموريتهاي فضايي جلو دوربين مي رود."
از ديگر پروژه هاي "بويل" مي توان به فيلم " 2 روز بعد" اشاره كرد كه از حضور وي به عنوان مديرتوليد سود مي جويد. وي در اين مورد مي گويد : "اين فيلم ازسوژه خوبي برخوردارست و مي توان گفت كه فيلمنامه منسجمي دارد."
اين كارگردان درحال حاضر سرگرم مذاكره براي ساخت فيلم "اوديسه" است كه با رويكرد تاريخي شكل مي گيرد.
"دني بويل"، كارگردان فيلم "ساحل" بزودي ساخت جديدترين اثرش را آغاز مي كند.
به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" پروژه جديد اين كارگردان "ميليونها" نام دارد و در گونه سينمايي كمدي- خانوادگي جاي مي گيرد.
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