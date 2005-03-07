بسياري از انيماتورهاي كمپاني هاي بزرگ انيمشن سازي ايراني هستند

علي نوري اسكويي انيمشن ساز و نويسنده ضمن بيان اين صحبتها در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" درمورد سطح كاري انيماتورهاي ايراني و انيمشن ايران گفت: انيماتوري زيادي از ايران در كمپاني هاي بزرگ انيمشن سازي به فعاليت مشغول هستند، ولي متاسفانه سازمان دهي درستي انجام نشده است كه گردهم بيايند و بتوانند انيمشن ايران را درسطح دنيا مطرح كنند.

وي افزود: با پتانسيل و تواني كه ما در اين زمينه داريم، بايد سطح انيميشنهاي ما خيلي فراتر از سطح فعلي باشد و بايد در راه تحقق اين امر تلاش ويژه اي انجام دهيم.

وي در ادامه براي ارتقاي سطح كيفي انيمشن ايران گفت: بايستي يك مركزي وجود داشته باشد و بتواند سازماندهي مدوني براي تخصص هاي مختلف انيمشن كه به صورت پراكنده وجود دارد، انجام دهد و به صورت متمركز تمام داشته ها و توان علمي و تخصصي انيماتور هاي ايراني را بر روي ساخت پروژه هاي بزرگ و فيلم هاي بلند معطوف سازند، اميدوارم همتي از سوي مسوولين براي بوجود آمدن چنين مركزي انجام شود.

نوري اسكويي در ادامه درمورد برگزاري نشست هاي تخصصي پويانمايي گفت: به طور قطع سطح علمي را ارتقا مي دهد و باعث آشنايي فيلمسازان با يكديگر و تبادل آراء و نظرات مي شود، ولي قبل از برگزاري جشنواره بايد اطلاع دهي مناسب تري براي برپايي اين نشستهاي تخصصي انجام شود، چون خيلي از انيميشن سازها از وجود اين نشست ها بي اطلاع هستند.

وي در ادامه افزود: با انيميشن "رنگ عشق" در بخش مسابقه و بين الملل در جشنواره حضوردارم.