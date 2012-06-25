اعتبارات ورزشی دیر سه برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعدازظهر دوشنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی شهدای خلیج فارس شهر بردخون اظهار داشت: ورزش یکی از ارکان مهم در حفظ سلامتی جامعه است و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای با نشاط داشته باشیم باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های دولت‌های نهم و دهم گفت: پیش از این در شهرستان دیر تنها سه سالن وجود داشت اما به برکت نظام جمهوری اسلامی و همت دولت نهم ودهم، اکنون هشت سالن ورزشی درشهرستان دیر فعال است و ورزشکاران از آن بهره می‌برند.

فرماندارشهرستان دیر افزود: این شهرستان پتانسیل بسیار خوبی در حوزه ورزش دارد و در رشته های فوتبال، دو و میدانی و شطرنج در کشور صاحب مقام هستیم و اگر پشتیبانی بیشتری صورت گیرد شاهد افتخارات زیادی در کشور خواهیم بود.

وی توجه به بانوان را یادآور شد و گفت: بانوان بیش از نیمی از جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند که نیازمند توجه و احداث و آماده‌سازی فضاهای ورزشی هستند.

بحرانی بیان کرد: اکنون سالن شطرنج و سالن تنیس در مرکز شهرستان در حال احداث است که انتظار داریم در کل شهرستان امکانات و فضاهای ورزشی گسترش یابد تا همه مردم از آن بهره مند شوند.

اختصاص 15 میلیارد تومان از بودجه عمرانی استان به ورزش



مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این ائین اظهار داشت: با حمایت ویژه استاندار بوشهر از35میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان 15میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص یافته است.

رضا جمشیدی اضافه کرد: در دولتهای نهم و دهم توجه ویژه ای به زیرساخت‌های ورزش شده که دستاوردهای خوبی به همراه داشته و این پروژه یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوشهر بوده است.

وی افزود: در ورزش استان دو پروژه سالن ورزشی بردخون و استادیوم15هزار نفری بوشهر جزء طرح های مهر ماندگار است که این اولین پروژه افتتاحی استان است.

جمشیدی ادامه داد: خدمات ارزشمندی در دولت دکتر احمدی نژاد انجام شده که باید شیرینی آن در کام مردم احساس شود و در این ایام میمون و مبارک یکی از هدیه‌های دولت خدمت‌گذار تقدیم مردم این منطقه می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: با حضور مقام عالی وزارت و اختصاص پنج میلیارد تومان به ورزش استان تغییرات اساسی در این زمینه واقع خواهد شد به نحوی که تاکنون در سال91شش پروژه ورزشی به بهره برداری رسیده که در کشور کم سابقه است.

وی بیان کرد: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به عسلویه چهار پروژه در شهرستان کنگان افتتاح شد و سایر طرح‌ها در آینده به بهره برداری خواهد رسید.