۱۱۱ میلیارد تومان برای ورزش جنوب استان بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی صبح یکشنبه در نشست مشترک هیئت‌های ورزشی شهرستان کنگان با رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با همدلی رؤسای هیئت‌ها و همراهی ورزشکاران توانستیم به عنوان یکی از ادارات نمونه در هفته دولت از سوی فرمانداری معرفی شویم.

رئیس اداره ورزش و جوانان کنگان خاطرنشان کرد: در همین مدت، به همت فرماندار و نماینده مجلس، اعتبارات عمرانی و جاری ارزشمندی از شورای راهبردی جذب شده است.

احمدی ادامه داد: طی دو سال اخیر حدود ۱۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر از محل اعتبارات شورای محترم راهبردی پتروشیمی‌ها (جدا از اعتبارات نفت و استانی) از ۲ سال گذشته تا کنون اختصاص یافته که سهم شهرستان کنگان از این رقم قابل توجه بوده است.

وی توضیح داد: حدود ۲۵ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جذب کردیم و سه میلیارد تومان نیز برای خرید تجهیزات ورزشی از جمله کولر و مایحتاج هیئت‌ها هزینه شد. همچنین نزدیک به چهار میلیارد تومان به هیئت‌های ورزشی و تیم‌های فوتبال شهرستان پرداخت شده است.

احداث سالن‌های اختصاصی

رئیس اداره ورزش و جوانان کنگان بیان کرد: در عین حال، در اعتبارات مصوب امسال چهار میلیارد تومان بودجه جاری مصوب دیگری نیز در هفته‌های آینده به هیأت‌ها و تیم‌های شهرستان پرداخت خواهد شد.

وی از برنامه‌ریزی برای احداث سالن‌های اختصاصی خبر داد و افزود: کلنگ‌زنی سالن‌های ژیمناستیک، تنیس روی میز و سالن سقف کوتاه شیرینو در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم امسال اجرایی شود.

احمدی اضافه کرد: سالن اختصاصی سنگ‌نوردی نیز با اعتبارات ملی و کمک ۵ میلیارد تومانی شورای راهبردی پتروشیمی‌ها در لیست پروژه‌ها قرار دارد. با تحقق این پروژه‌ها، ۶ هیئت ورزشی شهرستان صاحب سالن اختصاصی خواهند شد.

پروژه‌های عمرانی در آستانه بهره‌برداری

وی از اجرای پروژه‌های متنوع ورزشی خبر داد و گفت: تعویض چمن مصنوعی شهدای ورزشکار با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان، ساخت جایگاه ویژه فوتبال، سالن اختصاصی تیراندازی با ۷۰ درصد پیشرفت، زمین ساحلی با ۹۰ درصد پیشرفت، تکمیل روشنایی زمین چمن بنک، و سالن بانوان با حدود ۹۰ درصد پیشرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان کنگان ابراز امیدواری کرد که برخی از این پروژه‌ها در ایام هفته دولت و برخی دیگر تا دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان کنگان، درآمد سالانه شهرستان از محل کمیسیون ماده ۸۸ بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد تومان است که برای تجلیل از ورزشکاران، تعمیرات اماکن ورزشی و پشتیبانی هیئت‌ها هزینه می‌شود. وی این رقم را در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان قابل توجه توصیف کرد.

لزوم تفویض اختیار به شهرستان‌ها

احمدی بر لزوم تفویض اختیار به شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی ورزشکاران و هیئت‌ها، طولانی شدن روندهای اداری است. برای کارهای ساده‌ای مثل صدور مجوز باشگاه‌ها، خرید تجهیزات ورزشی یا حتی معاملات کوچک، ناچاریم به مرکز استان مراجعه کنیم که این موضوع هم هزینه‌بر است و هم زمان‌بر.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که اداره کل ورزش و جوانان استان بخشی از اختیارات فنی، عمرانی، حقوقی و امور باشگاه‌ها را به کنگان واگذار کند تا علاوه بر شهرستان، سه شهرستان جنوبی دیگر استان را نیز پوشش دهیم. با این اقدام، هم روند کارها سریع‌تر می‌شود، هم مشکلات ورزشکاران کاهش می‌یابد و هم بار اداری اداره کل سبک‌تر خواهد شد.