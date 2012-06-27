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۷ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

رحیمی خبر داد:

نظارت بر 800 مرکز ترک اعتیاد در استان اصفهان

نظارت بر 800 مرکز ترک اعتیاد در استان اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در سال گذشته به 800 مورد از مراکز ترک اعتیاد در استان اصفهان نظارت صورت گرفته و در این راستا برای برخی مراکز اخطار قطع سهمیه دارویی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رحیمی شامگاه سه شنبه در همایش جهانی مبارزه با مواد مخدر در استان اصفهان با تاکید به اینکه مواد روان‌گردان و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر باید برنامه‌ریزی کرد.

وی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی روان‌شناسی و پرستاران در کمپ‌های ترک اعتیاد استان اشاره کرد و افزود: تغییراتی که امروزه در مصرف مواد مخدر در پیش داریم سبب شده که شاخص‌های مصرف مواد مخدر به  روان‌گردان برود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آموزش 317 پزشک در سال 90 اشاره کرد و گفت: استان اصفهان در این زمینه نسبت به سایر استانها پیشگام بوده است.

وی همچنین به نظارت 800 مورد از مراکز ترک اعتیاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این راستا پاره‌ای مشکلاتی همچون نوع برخورد و اخطار قطع سهمیه دارویی مراکز ترک اعتیاد را صادر کردیم.

رحیمی ادامه داد: مراکز ترک اعتیاد اقامتگاه اجباری قلعه شور در بهمن‌ماه باتاسیس شده که علاوه بر درمان حمایت اجباری را هم بر عهده دارد.

وی افزود: در این مراکز بیماران از سنین 17 تا 65 سال، افراد بی‌خانمان، معتادان تزریقی و نیز افراد آسیب‌دیده که از نظر روانی و جسمی سالم هستند نگهداری می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در سال گذشته روند تاسیس مراکز خصوصی در استان اصفهان 56 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه  58 درصد این مراکز در شهر اصفهان مستقر است، افزود: آمار بیماران زیر پوشش در سال 90 تعداد 36 هزار نفر است.

کد مطلب 1636244

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