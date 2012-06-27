  1. حوزه و دانشگاه
۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

آغاز توزیع کارت آزمون؛

آزمون دستیاری تخصصی داروسازی فردا برگزار می شود

آزمون دستیاری تخصصی داروسازی فردا برگزار می شود

بیست و چهارمین دوره امتحانات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری داروسازی فردا پنجشنبه 8 تیرماه 91 برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون بیست و چهارمین دوره امتحانات پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری داروسازی از امروز چهارشنبه 7 تیرماه 91 قابل دریافت است و آزمون ساعت 9 صبح پنجشنبه 8 تیر در تهران برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری داروسازی 228 نفر در 12 رشته فارماسیوتیکس، داروسازی بالینی، اقتصاد و مدیریت دارو، شیمی دارویی، کنترل دارو، داروسازی هسته ای، فارماکوگنوزی، داروسازی سنتی، نانوفناوری دارویی، سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، زیست مواد دارویی تعیین شده است.

به گزارش مهر، شرایط عمومی پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی داروسازی شامل اعتقاد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن شرایط عمومی ورود به دوره مربوطه بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارا بودن دانشنامه دکتری داروسازی و کارشناسی ارشد داروسازی از دانشگاههای داخل و یا خارج از کشور به تایید وزارت بهداشت است.

کد مطلب 1636381

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