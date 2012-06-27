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۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

تحقیقات ویژه پلیس بر روی بلوتوث حمله مرد خشن به زن جوان

تحقیقات ویژه پلیس بر روی بلوتوث حمله مرد خشن به زن جوان

کارشناسان پلیس فتا تحقیقات در رابطه با بلوتوثی که در آن زنی از سوی مرد جوانی با چاقو مورد حمله قرار گرفته است آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل فیلمی از طریق بلوتوث در سطح شهر پخش شده است که در آن مرد جوانی در خانه زنی را با ضربه های چاقو مورد حمله قرار می دهد. فرد دیگری نیز از این ماجرا هولناک فیلمبرداری می کند.

در حالی که سرنوشت زن جوان مشخص نیست اما در فیلم به شدت مجروح شده و با التماس از مرد مهاجم می خواهد که به او رحم کند.

پس از انتشار این فیلم از طریق بلوتوث، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت تا مشخص شود این فیلم واقعی بوده یا ساختگی است. همچنین تحقیقات ماموران نشان داد یک سایت داخلی برای نخستین بار این فیلم را منتشر کرده است.

کد مطلب 1636450

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