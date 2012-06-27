توسعه آموزشهای فنی 70 درصد تعهد اشتغال اردبیل را محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صفری عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اردبیل اضافه کرد: اولویت اول این سازمان بومی سازی و تحقق شعار توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای است.

وی آموزش رشته هایی با بازار کار مناسب را از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی در استان برشمرد و افزود: آموزشهای فنی و حرفه‌ای نقش به سزایی در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در منطقه دارد، بنابراین باید توسعه و سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.

مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان با بیان اینکه فنی و حرفه ای شعار "هر شهروند یک تخصص" را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است، یادآور شد: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای مهارت آموزی در رشته های مورد نیاز بازار تلاش می کند تا بستر اشتغال را در منطقه فراهم کند.

وی تصریح کرد: در این راستا رشته طلا و جواهرسازی را که تاکنون به صورت سنتی در استان فعالیت می کرد به صورت علمی در اردبیل دایر کردیم که نقش مهمی در اشتغالزایی خواهد داشت.

به گفته صفری هم اکنون مراکز آموزش فنی و حرفه ای با برخروداری از نیروهای مجرب و کارگاه ها، فضای آموزشی مناسب در رشته های آموزشی فنی مختلف بیش از پیش آماده ارائه خدمات به مردم و بویژه جوانان جویای کار است.

