خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: دکتر محمد حسن شجاعی فرد نویسنده کتاب "مناظره دکتر و شیخ" در مقدمه می‎نویسد: مدت‎ها به دنبال حقیقت می‏گشتم، پس از مدت‎ها مطالعه مکاتب و ادیان و مذاهب مختلف به این نتیجه رسیدم که تنها اسلام مبنایی عقلانی و علمی دارد. خوشبختانه به عنوان یک محقق در دوران بررسی سایر مکاتب و مذاهب، عمل به احکام اسلامی را رها نکردم و شاید همین امر باعث شد فریب بعضی ازظواهر دیگران را نخورم.

وی ادامه می‎دهد: لذا برای اینکه به حقیقت اسلام پی ببرم عربی را آموختم تا کتب براردان اهل تسنن را هم بخوانم. آنچه که در کتب اهل تسن مشاهده کردم این بود که بخش عمده‏ای که مربوط به عبادات و امثال آن است فرق چندانی با شیعه ندارد. هرچند عمل آنان با اصل آنچه که در کتب خود آنهاست نیز متفاوت است. اما در مورد بحث مهمی که برای من چه در سنین جوانی و چه در حال حاضر که سراشیب پایان عمر را طی می‏کنم مهم بوده و هست، یعنی مسئله نقش دین در حکومت و اداره جهان متأسفانه در کتب برادران اهل تسنن، با اصول قرآنی و حتی تعداد قابل توجهی از احادیث خود آنان نیز کلاً مغایر است.

او در آخر نتیجه می‎گیرد که پس از مطالعه کتب برادران اهل سنت دریافتم که مکتب اهل بیت (ع) نزدیکترین مسیر به راه اصلی اسلام و صراط مستقیم است. به عبارت دیگر از میان کتب اهل تسنن به مکتب اهل بیت اعتقاد محکمتری پیدا کردم.

این مطالعات زمینه‏ای شد تا در سفرهای متعددی که در طول 30 سال گذشته به حرمین شریفین داشته، با اساتید دانشگاه، علما و روحانیون اهل سنت بحث‏هایی داشته باشد. این کتاب گزارشی از این مذاکرات است.

تدارک سفرحج، پرواز به مدینه، آشنایی با شیخ ابراهیم عثمان، اختلاف صحابه دلیلی بر عدم عدالت همه آنان، صحیح نبودن همه حدیث‎های کتب صحیح شش‎گانه (صحاح سته)، واقعه سال 1366 مکه، دعا در شیعه، اقرارهای محمدبن عبدالوهاب، پویایی مرجعیت و تقلید در شیعه، آشنایی با شیخ حمید النجدی، اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند، اسلام و سیاست، حضرت مهدی(عج) در کتب اهل سنت، بحث خلافت، فرق پیامبر با خلفا، اختلاف در روش انتخاب خلیفه، تعداد خلفای پیامبر از جمله موضوعاتی است که در این کتاب مطرح شده است.

برتری علی(ع) نسبت به سایر خلفا، توصیه پیامبر به خلافت علی، بعد از او، غدیر خم، سخنان صحابه پس از شروع خلافت علی، چرا امام به عنوان خلیفه در قرآن نیست؟ نیزاز عناوین دیگر این کتاب هستند.

در انتهای کتاب در پیوست سوم متن کامل خطابه غدیر به عربی و ترجمه آن به فارسی آمده است.

این کتاب برای نوبت اول از سوی انتشارات کتابهای پرستو(وابسته به انتشارات امیرکبیر) در 390 صفحه منتشر شده است.