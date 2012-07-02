  1. اقتصاد
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

مهر از پایتخت گزارش می‌دهد/

جدول قیمت خرید و اجاره‌بها در مرکز شهر/ اجاره متری خانه فزاینده شد!

جدول قیمت خرید و اجاره‌بها در مرکز شهر/ اجاره متری خانه فزاینده شد!

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بها در منطقه 6 تهران (کریمخان، امیرآباد، یوسف آباد، فاطمی، قائم مقام فراهانی، مطهری، ولیعصر و بلوارکشاورز) پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، بازهم اجاره بها با افزایش نسبت به ماه‌های قبل روبرو شد و بازار مسکن را دستخوش تغییرات قیمتی کرد؛ هرچند که برخی از مالکان تورم را عامل افزایش قیمت در بخش اجاره بها می دانند اما مسئولان دولتی معتقدند که تورم بازار مسکن همیشه از تورم عمومی کمتر بوده است و عده ای سودجو، نوسان را در بازار اجاره بها دامن می زنند.

به همین منظور و برای جلوگیری از افزایش قیمت، دولت بخش تعزیراتی اجاره بها را از سال گذشته فعال کرد تا با مالکانی که اجاره بها را بیش از 13 تا 15 درصد نسبت به قراردادهای گذشته افزایش می دهند، برخورد شود. البته سال گذشته طرح تعزیراتی نتوانست قیمت‌ها را پایین بکشد باید دید که امسال هم این طرح می تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.
 
منطقه 6 به عنوان یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران در مرکز شهر قرار دارد و همین مرکزیت باعث شده است که مهم‌ ترین کاربری‌های اداری ـ خدماتی در آن وجود داشته باشد و همین امر یکی از عوامل گرانی اجاره بها در این منطقه است. 
 
براساس این گزارش، این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع شده که از سمت شمال به منطقه 3، از شرق به منطقه 7، از جنوب به مناطق 10،11،12 و از غرب به منطقه 2 محدود می‌شود، ضمن آنکه از 3 جهت غرب، شرق و شمال با 3 بزرگراه اصلی تهران، چمران، مدرس و همت و از سمت جنوب به بزرگترین محور شرقی‌ـ غربی شهر یعنی خیابان انقلاب محدود می‌ شود.
 
مقایسه میان نرخ خرید و فروش مسکن ( میلیون تومان)
 
محله نرخ خرید و فروش در سال 91 نرخ خرید و فروش در سال 90
کریمخان 3-4  2.5 - 2.8
امیرآباد 3.6-4.3 2.8-3.3
بلوار کشاورز 2.9-3.1 2.2-2.5
یوسف آباد 4-5 2.9-3.7
فاطمی 3.3-3.6 3-3.2
قائم مقام 3.6-4  2.4-2.6
مطهری  4  2.8-3.3
ولیعصر  3 2-2.4

امروزه یکی از پارامترهای تعیین اجاره بها قیمت هر مترمربع یک آپارتمان در محله خاص است به طوری‌که اگر قیمت هر مترمربع بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد، به ازای هر مترمربع، یک میلیون تومان اجاره تعیین می‌شود و اگر پایین تر از این رقم باشد، حدود 700 تا 800 هزار تومان اجاره در نظرگرفته می شود.

البته این نوع تعیین نرخ از سوی بنگاه های املاک و برخی از مالکان، اجرایی شده است و مبنای قانونی خاصی ندارد بنابراین نمی توان قیمت‌های تعیین شده برای هر محله را حتمی دانست.

مقایسه نرخ اجاره منطقه 6 در دو سال گذشته 
واحدهای 50 متری( ارقام به میلیون تومان)

محله نرخ اجاره در سال 91 نرخ اجاره در سال 90
کریمخان 40 تا 50 30 - 40
امیرآباد 40 تا 50   30 - 40 
 یوسف آباد 40- 50 30 - 40
 فاطمی 30 تا 40  20 - 30
 قائم مقام فراهانی 40-35 25- 35
 مطهری 40- 45 35- 40
 ولیعصر 40 -50   30 - 40
 بلوار کشاورز 40 - 30 30 - 40
کد مطلب 1639668

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