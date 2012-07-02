به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، بازهم اجاره بها با افزایش نسبت به ماههای قبل روبرو شد و بازار مسکن را دستخوش تغییرات قیمتی کرد؛ هرچند که برخی از مالکان تورم را عامل افزایش قیمت در بخش اجاره بها می دانند اما مسئولان دولتی معتقدند که تورم بازار مسکن همیشه از تورم عمومی کمتر بوده است و عده ای سودجو، نوسان را در بازار اجاره بها دامن می زنند.
|محله
|نرخ خرید و فروش در سال 91
|نرخ خرید و فروش در سال 90
|کریمخان
|3-4
|2.5 - 2.8
|امیرآباد
|3.6-4.3
|2.8-3.3
|بلوار کشاورز
|2.9-3.1
|2.2-2.5
|یوسف آباد
|4-5
|2.9-3.7
|فاطمی
|3.3-3.6
|3-3.2
|قائم مقام
|3.6-4
|2.4-2.6
|مطهری
|4
|2.8-3.3
|ولیعصر
|3
|2-2.4
امروزه یکی از پارامترهای تعیین اجاره بها قیمت هر مترمربع یک آپارتمان در محله خاص است به طوریکه اگر قیمت هر مترمربع بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد، به ازای هر مترمربع، یک میلیون تومان اجاره تعیین میشود و اگر پایین تر از این رقم باشد، حدود 700 تا 800 هزار تومان اجاره در نظرگرفته می شود.
البته این نوع تعیین نرخ از سوی بنگاه های املاک و برخی از مالکان، اجرایی شده است و مبنای قانونی خاصی ندارد بنابراین نمی توان قیمتهای تعیین شده برای هر محله را حتمی دانست.
مقایسه نرخ اجاره منطقه 6 در دو سال گذشته
واحدهای 50 متری( ارقام به میلیون تومان)
|محله
|نرخ اجاره در سال 91
|نرخ اجاره در سال 90
|کریمخان
|40 تا 50
|30 - 40
|امیرآباد
|40 تا 50
|30 - 40
|یوسف آباد
|40- 50
|30 - 40
|فاطمی
|30 تا 40
|20 - 30
|قائم مقام فراهانی
|40-35
|25- 35
|مطهری
|40- 45
|35- 40
|ولیعصر
|40 -50
|30 - 40
|بلوار کشاورز
|40 - 30
|30 - 40
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