به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل نقل و انتقالات در بازار مسکن، بازهم اجاره بها با افزایش نسبت به ماه‌های قبل روبرو شد و بازار مسکن را دستخوش تغییرات قیمتی کرد؛ هرچند که برخی از مالکان تورم را عامل افزایش قیمت در بخش اجاره بها می دانند اما مسئولان دولتی معتقدند که تورم بازار مسکن همیشه از تورم عمومی کمتر بوده است و عده ای سودجو، نوسان را در بازار اجاره بها دامن می زنند.

به همین منظور و برای جلوگیری از افزایش قیمت، دولت بخش تعزیراتی اجاره بها را از سال گذشته فعال کرد تا با مالکانی که اجاره بها را بیش از 13 تا 15 درصد نسبت به قراردادهای گذشته افزایش می دهند، برخورد شود. البته سال گذشته طرح تعزیراتی نتوانست قیمت‌ها را پایین بکشد باید دید که امسال هم این طرح می تواند قیمت‌ها را کاهش دهد.

منطقه 6 به عنوان یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران در مرکز شهر قرار دارد و همین مرکزیت باعث شده است که مهم‌ ترین کاربری‌های اداری ـ خدماتی در آن وجود داشته باشد و همین امر یکی از عوامل گرانی اجاره بها در این منطقه است.

براساس این گزارش، این منطقه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه مرکزی شهر تهران واقع شده که از سمت شمال به منطقه 3، از شرق به منطقه 7، از جنوب به مناطق 10،11،12 و از غرب به منطقه 2 محدود می‌شود، ضمن آنکه از 3 جهت غرب، شرق و شمال با 3 بزرگراه اصلی تهران، چمران، مدرس و همت و از سمت جنوب به بزرگترین محور شرقی‌ـ غربی شهر یعنی خیابان انقلاب محدود می‌ شود.

مقایسه میان نرخ خرید و فروش مسکن ( میلیون تومان)