به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران در دو ماه پیش رو تقویم بسیار شلوغی دارد. مسابقات کشتی بازیهای آسیایی در مهرماه برگزار میشود، مسابقات امیدهای جهان به میزبانی لاسوگاس در اواخر مهر برگزار خواهد شد و مسابقات جهانی بزرگسالان نیز در آبانماه برگزار میشود.
با توجه به فشردگی رقابتها، روز ۱۱ شهریورماه قرعهکشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی انجام شد و ۱۳ تیم (۶ تیم در آزاد و ۷ تیم در فرنگی) جواز حضور در لیگ برتر کشتی را به دست آوردند. در لیگ امسال سه تیم نفتی حضور دارند که گویا تنها تیم نفت و گاز زاگرس اجازه حضور در لیگ کشتی فرنگی را دارد و دو تیم دیگر، یعنی نفت تهران در کشتی آزاد و ملی حفاری اهواز در کشتی فرنگی اجازه حضور در لیگ برتر را ندارند.
حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انصراف دو تیم نفتی از لیگ برتر کشتی گفت: هنوز این موضوع را به صورت کتبی به اطلاع ما نرساندهاند. به این دو تیم اعلام شده که در مسابقات لیگ حضور پیدا کنند، اما با مشکل بودجه مواجه هستند و به همین خاطر حضورشان در لیگ کشتی به اما و اگر کشیده شده است. البته در لیگ کشتی فرنگی ۷ تیم و در لیگ کشتی آزاد ۶ تیم داریم و اگر یکی از تیمهای لیگ کشتی آزاد انصراف بدهد، یک تیم دیگر را جایگزین میکنیم. هنوز به صورت کتبی موضوع را اعلام نکردهاند و ما هم از آنها خواستهایم که هرچه سریعتر، تا یکی دو روز آینده، وضعیت را تعیین تکلیف کنند.
رئیس سازمان لیگ کشتی همچنین درباره حضور علی مومنی که هم با تیم استقلال تهران و هم بانک شهر قرارداد بسته است، گفت: متأسفانه این کشتیگیر سال گذشته هم حواشی داشت. در حال حاضر او امسال یک قرارداد داخلی با باشگاه استقلال داشته و در سامانه نیز قراردادی با باشگاه بانک شهر به ثبت رسانده است.
وی گفت: البته ما بارها اعلام کردهایم که قراردادهای داخلی صوری هستند و از نظر ما وجاهت قانونی ندارند. اما اتفاق مشابهی برای دو سال پیاپی برای یک کشتیگیر رخ داده و طبیعی است که ما به آن حساس شدهایم. در مقطعی که سامانه هنوز آماده نشده بود، برخی باشگاهها زودتر وارد مذاکره با کشتیگیران شدند. مومنی نیز مدعی است قراردادی سفیدامضا کرده است، اما دوره این ادعاها به پایان رسیده است. هر کشتیگیری باید پیش از امضای قرارداد، مفاد آن را به دقت مطالعه کند و مسئولیت امضای خود را بپذیرد.
رئیس سازمان لیگ عنوان کرد: موضوع علی مومنی در جلسه کمیته انضباطی مطرح شده و ما منتظر رأی این کمیته هستیم تا مشخص شود او محروم خواهد شد یا کدام باشگاه میتواند با او قرارداد ببندد. مومنی دو هفته دیگر باید در بازیهای آسیایی ناگویا به میدان برود. او نباید در چنین موقعیتی خود را درگیر این مسائل کند و تمرکزش را از دست بدهد.
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